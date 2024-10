video suggerito

Passerella dei traghetti piena di gente crolla improvvisamente: 7 morti annegati e 6 gravi in Usa La tragedia sabato scorso quando almeno 20 persone che sostavano sulla piccola passerella in Georgia sono finite in acqua all'improvviso. La struttura ha ceduto scaraventando tutti in acqua. "Non c'è stata alcuna collisione con una barca o altro, è semplicemente crollata" hanno dichiarato le autorità.

A cura di Antonio Palma

Sette persone sono morte e altre sei sono rimaste gravemente ferite dopo che una passerella che fa parte di un molo per traghetti è crollata improvvisamente sull'isola Sapelo, nello stato della Georgia, in Usa. La tragedia sabato scorso quando almeno 20 persone che sostavano sulla piccola passerella sono finite in acqua all’improvviso quando la struttura ha ceduto scaraventando tutti in acqua.

Tutto è avvenuto n pochissimi minuti mentre una folla di persone si radunava sull'isola per celebrare la piccola comunità Gullah-Geechee, composta da discendenti di schiavi neri. Erano circa le 16:30 si sabato pomeriggio e sulla passerella in quel momento vi erano circa 40 persone. Almeno la metà sono finite in acqua e molte sono state trascinate via dalla corrente. Chi era presente sul posto ha cercato di aiutarli gettando giubbotti di salvataggio presenti sul pontile ma per diversi di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Alcune imbarcazione hanno recuperato i superstiti tra cui sei persone in gravi condizioni che sono ora ricoverate negli ospedali della zona. Tre in particolare quelli a rischio di vita. Le operazioni di recupero delle vittime, con elicotteri, imbarcazioni e sub, sono andate avanti anche nella giornata di domenica.

Le autorità della Georgia hanno annunciato che è stata aperta un'indagine sull'incidente e che i primi risultati hanno confermato che alla base di tutto vi è un "guasto catastrofico" della passerella del molo che ne ha causato il crollo. Al momento però non è chiaro se la manutenzione del molo avrebbe potuto impedirne il cedimento. La passerella collegava un molo esterno dove le persone salgono sul traghetto a un altro molo sulla terraferma.

"È un cedimento strutturale. Dovrebbe essere richiesta pochissima manutenzione per una passerella in alluminio come quella, ma vedremo cosa emergerà dall'indagine", ha dichiarato il commissario del Dipartimento delle risorse naturali della Georgia. "Non c'è stata alcuna collisione con una barca o altro, è semplicemente crollata. Non sappiamo perché” hanno aggiunto le autorità americane.