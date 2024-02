Passeggero tenta di dare una testata allo steward: immobilizzato e fatto scendere in sedia a rotelle Il passeggero indisciplinato è rimasto legato fino all’arrivo del Boeing 777 a Islamabad. Dopo l’atterraggio è stato bloccato su una sedia a rotelle e con questa fatto scendere a terra dove infine è stato peso in consegna dalle autorità locali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Trambusto a bordo di un volo di linea della Emirates partito sabato da Dubai e diretto a Islamabad, in Pakistan. Nel bel mezzo del volo, un passeggero della classe business ha iniziato a dar fastidio a bordo e a inveire contro il personale fino ad alzarsi per cercare di colpire uno steward con una testata. L’azione non solo non è riuscita ma ha spinto l’assistente di volo a scaraventarlo a terra e immobilizzarlo con delle fascette.

La scena, ripresa anche in alcuni video registrati dagli altri passeggeri, è avvenuta nella serata di sabato sul volo Emirates EK614 partito dagli Emirati Arabi Uniti. Nel filmato si vede il passeggero evidentemente alterato, probabilmente dall’alcol bevuto a bordo, che si avvicina allo steward per dargli una testata ma riceve uno spintone che lo fa indietreggiare. Poi l’assistente con un collega lo scaraventa a terra e lo immobilizza fino a legarlo con delle fascette tenute a bordo proprio per gestire i passeggeri indisciplinati e passate da un’altra loro collega.

Il passeggero è rimasto così legato fino all’arrivo del Boeing 777, intorno alle 21 di sabato ora locale di Islamabad. Dopo l'atterraggio è stato bloccato su una sedia a rotelle e con questa fatto scendere a terra dove infine è stato peso in consegna dalle autorità locali.

Gli altri passeggeri hanno detto di essere rimasti "terrorizzati" dalla furia e di aver evitato l’uomo per paura che potesse attaccarli. "Il ragazzo ubriaco era estremamente violento ma è stato trattenuto e ammanettato dall'equipaggio di cabina degli Emirati” ha rivelato uno di loro.

La compagnia aerea in una nota ha comunicato che “Emirates può confermare che c'era un passeggero indisciplinato sul volo EK614 in viaggio da Dubai a Islamabad il 24 febbraio”. “Il passeggero è stato trattenuto dall'equipaggio di cabina e all'arrivo è stato consegnato alle autorità. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è di fondamentale importanza ed Emirates si impegna a garantire che questa non venga mai compromessa. Emirates sta collaborando con le autorità in questo momento e non può commentare ulteriormente” hanno aggiunto.