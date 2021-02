Una donna che ha partorito mentre era in coma farmacologico perché stava combattendo contro il Covid-19 per la prima volta, dopo tre mesi dal parto, è tornata a casa e ha incontrato sua figlia. Arriva dal Wisconsin la storia di Kelsey Townsend, trentaduenne già mamma di altri tre bambini. Secondo quanto ricostruito dai media Usa, solo qualche giorno fa Kelsey ha incontrato la sua Lucy: un incontro immortalato da una fotografa che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato gli scatti della famiglia.

La mamma era al nono mese di gravidanza quando, lo scorso ottobre, è risultata positiva al Covid. È stato necessario il ricovero in ospedale per una polmonite ed è finita in coma farmacologico. E mentre era in coma ha dato alla luce la piccola Lucy, negativa al virus. La piccola, nata sana, ben presto è andata a casa ma la mamma nelle settimane successiva al parto è rimasta ancora in ospedale attaccata a un ventilatore. Solo lo scorso 27 gennaio, tre mesi dopo, Kelsey ha finalmente lasciato l'ospedale e ha potuto tenere in braccio per la prima volta la sua bambina.

“Siamo così grati e fortunati di avere tutti a casa, di avere Kelsey a casa, e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro”, le parole del marito Derek che ha anche detto che non c'era alcuna certezza che la moglie potesse superare la malattia. La giovane mamma, che ha detto che è stato "fantastico" tenere in braccio sua figlia, ha espresso la sua gratitudine agli operatori sanitari: “Sono così grata di essere viva e vegeta e di essere a casa con mia figlia, Lucy, e di stare con gli altri nostri figli, Peyton, Beaux e Faith”.