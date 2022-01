Partorisce, chiude il neonato in un sacchetto lo getta in un cassonetto: il video che la incastra Il fatto è accaduto lo scorso 7 gennaio a Hobbs, in New Mexico. La 18enne Alexis Avila deve rispondere tentato omicidio e abuso su minori. La sua bimba è salva.

A cura di Biagio Chiariello

Subito dopo aver partorito, ha chiuso la sua neonata in un sacchetto, quindi si è messa in macchina ed è andata a gettarlo in un cassonetto. Ma Alexis Avila, 18 anni, non sapeva che proprio in quella zona erano puntate alcune telecamere di videosorveglianza che hanno ripresa il suo barbaro gesto. La bambina è stata trovata sana e salva, la madre è stata arrestata. Il fatto è accaduto lo scorso 7 gennaio a Hobbs, cittadina dello Stato USA del New Mexico.

La notizia è stata comunicata dalla polizia locale che con un post su Facebook ha confermato l’arresto della ragazza:

Il 7 gennaio 2022 all ore 20:00 circa, gli agenti del dipartimento della polizia di Hobbs hanno risposto a una chiamata che segnalava il ritrovamento di un neonato all’interno di un cassonetto della spazzatura. Al loro arrivo gli agenti hanno prestato soccorso al neonato che è stato trasportato al pronto soccorso di Hobbs. Successivamente il bambino è stato trasferito all’ospedale di Lubbock. Le sue condizioni sono stabili.

Ad incastrare la Avila è stato il filmato. Da quelle immagini è stato facile risalire all’identità della donna. Si vede chiaramente la giovane madre gettare il sacchetto nel bidone dei rifiuti. Nel confessare il suo crimine, la 18enne ha raccontato di aver partorito altrove e di essersi sbarazzata della piccola poco dopo.

“Non sapevo di essere incinta fino a quando non ha partorito in un bagno – avrebbe messo a verbale la 18enne – Mi è anche scivolato nel water e poi l’ho ripreso. L’ho avvolto in un telo, l’ho messo nella busta e l’ho poi gettato nel cassonetto dei rifiuti".

Ora deve rispondere tentato omicidio e abuso su minori. L’udienza è fissata per oggi 10 gennaio presso il tribunale distrettuale della contea di Lea.