Una donna in Sudafrica, ha dato alla luce ieri sera 10 gemelli. Con le sue 3 femminucce e 7 maschietti, Gosiame Thamara Sithole, 37 anni, è riuscita così ad entrare Guinness World Record battendo il record detenuto da Mali Halima Cissé, una giovane del Mali che solo il mese scorso aveva partorito nove bambini in Marocco. La notizia viene riferita a una testata locale dal marito Teboho Tsotetsi, che ha precisato come l'incredibile parto è avvenuto a Pretoria. "Sono sette maschi e tre femmine. Era incinta di sette mesi e sette giorni. Sono felice… Ma non riesco ancora a parlare" ha detto il papà al Pretoria News.

Nessun trattamento di fertilità

Gosiame, che ha già due figli – due gemelli di sei anni – ha sempre dichiarato che la sua nuova gravidanza era del tutto naturale: non si era sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità. Un mese prima del super-parto, la mamma dei record aveva rilasciato un'intervista che aveva chiesto di non pubblicare prima della nascita. Allora, riferisce Iol, Sithole si è detta "scioccata e affascinata" insieme dalla gravidanza multipla.

Parto record

Il dott. Dini Mawela, vicedirettore della Scuola di medicina della Sefako Makgatho University of Health Sciences, con sede a North Pretoria, ha affermato che questa è una situazione molto insolita e di solito è correlata ai trattamenti per la fertilità. Ma Gosiame, che ha già due figli – due gemelli di sei anni – ha sempre dichiarato che la sua nuova gravidanza era del tutto naturale: non si era sottoposta ad alcun trattamento per la fertilità. "È una situazione piuttosto singolare. Non so quante volte succede. Comporta un rischio estremamente elevato", ha affermato il medico, per il quale "il pericolo è che, non essendoci abbastanza spazio nell'utero per i bambini, tenderanno ad essere piccoli". Peraltro la signora era certa che il numero dei bebè in arrivo fossero sei, ma le successive ecografie ne hanno scovati altri due.