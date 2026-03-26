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Parigi, condannato a 18 anni di carcere l’islamologo Tariq Ramadan: ha stuprato tre donne

Ramadan è stato processato in contumacia a Parigi per gli stupri di tre donne avvenuti in Francia tra il 2009 e il 2016; la scorsa estate era stato condannato anche in Svizzera per la violenza sessuale commessa su un’altra donna.
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A cura di Davide Falcioni
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Tariq Ramadan, noto islamologo svizzero di 63 anni, è stato giudicato colpevole di una serie di violenze sessuali commesse nei confronti di persone vulnerabili. Il Tribunale penale di Parigi, che celebrato il processo in contumacia e a porte chiuse, ha disposto che l'uomo venga sottoposto a un provvedimento di sorveglianza giudiziaria per otto anni, vietandogli in particolare di entrare in contatto con le vittime, ma anche di diffondere qualsiasi pubblicazione, opera audiovisiva o intervento pubblico che riguardi tale reato. Il verdetto coincide con la richiesta di pena avanzata la scorsa settimana dal procuratore.

Il processo a Ramadan si era aperto agli inizi di marzo in assenza dell’imputato, ricoverato a Ginevra per l’aggravarsi di una sclerosi a placche, secondo quanto sostenuto dai suoi legali. La pubblica accusa ha anche spiccato un mandato di arresto internazionale nei confronti del sessantatreenne, come pure una interdizione d’ingresso nel territorio francese una volta completata la pena.

Ramadan è stato processato per gli stupri di tre donne avvenuti in Francia tra il 2009 e il 2016, accusa che il diretto interessato ha sempre respinto con fermezza. In Svizzera, il Tribunale federale ha confermato la scorsa estate la condanna di Ramadan a una pena di tre anni di carcere, di cui uno da scontare, per violenza carnale e coazione sessuale nei confronti di un’altra donna incontrata in un hotel ginevrino nell’ottobre del 2008.

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Tariq Ramadan è il nipote del fondatore egiziano dei Fratelli Musulmani, Hassan al-Banna.

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