Papà fa retromarcia col tosaerba e non vedo il figlioletto di 3 anni: bimbo travolto e ucciso Il drammatico incidente domestico è avvenuto a South Pambula, in Nuovo Galles del Sud, Australia. La polizia ha subito chiuso il caso: “È stata una sfortunata tragedia, non possiamo immaginare come si sente ora quell’uomo”.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di tre anni è morto per essere stato investito da un tosaerba guidato da suo padre in Australia. La tragedia è avvenuta sabato 11 marzo a South Pambula, sulla costa meridionale del Nuovo Galles del Sud, come riporta 7news.com.au.

I paramedici sono intervenuti sul posto ma il piccolo aveva riportato "ferite catastrofiche non compatibili con la vita" a causa delle lame del tosaerba, ha detto la polizia. È stato portato d'urgenza all'ospedale distrettuale di Pambula verso le 12:30 di sabato, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita ed è morto in ospedale.

Le autorità hanno aperto un'indagine, ma pare certo che si sia trattato di un tragico incidente e non è prevista alcuna accusa. Stando alle prime ricostruzioni, il papà del bimbo stava stava guidando il tosaerba quando il bambino è stato colpito.

“Ha fatto retromarcia su quel povero piccolo. Non l'ha visto”, ha detto un portavoce della polizia all'Australian Associated Press."Non credo che si possa fare nulla per cambierebbe il modo in cui quell'uomo si sente in questo momento, è stata solo una sfortunata tragedia" ha aggiunto. “Stiamo facendo quello che stiamo facendo perché è insolito e non una morte dovuta a cause naturali" ha precisato.

Sarà comunque preparato un rapporto per il coroner.

Un incidente simile era avvenuto nel maggio 2021 a Martellago, in provincia di Venezia: un uomo stava svolgendo dei lavoretti nel giardino dell’abitazione di famiglia. Il bimbo è inciampato ed è caduto proprio mentre il padre stava passando col tagliaerba: non è riuscito a fermarsi in tempo tranciandogli quattro dita.