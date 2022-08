Pakistan, le alluvioni causate dai monsoni hanno provocato quasi mille morti È stato d’emergenza. Tra le vittime centinaia di bambini: “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”. Migliaia di persone senza casa.

A cura di Biagio Chiariello

"Una crisi umanitaria di proporzioni epiche". Con queste parole il governo del Pakistan descrivi la situazione nel Paese annunciando lo stato d'emergenza dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che hanno causato quasi mille morti. 33 milioni di persone, circa il 15% della popolazione totale, sono stati colpiti dalle recenti inondazioni: ora molte di queste sono senza una casa. Tantissime le vittime tra i bambini.

Le due regioni più colpite sono il Balochistan e il Sindh, che si trovano nel sud del Pakistan. Secondo le Nazioni Unite le inondazioni hanno distrutto più di 95mila case e danneggiato altre centinaia di migliaia di edifici. Farrukh Taimur Ghilzai, amministratore delegato delle Ferrovie pakistane, ha dichiarato che “i nostri binari, i terrapieni e i cantieri in diversi punti sono stati gravemente colpiti dalle inondazioni".

Il Paese ha un ministero dedicato specificamente ai cambiamenti climatici e gli ufficiali statali affermano che le inondazioni straordinarie di quest’anno sono dovute anche al riscaldamento globale.

Sottolineando la necessità di misure di soccorso urgenti, la ministra Sherry Rehman ha dichiarato: “L’attuale catastrofe climatica richiede un’immediata mobilitazione internazionale e nazionale, non solo sotto forma di cibo, riparo e servizi di sopravvivenza di base, ma dobbiamo inoltre amplificare i nostri sforzi di salvataggio".

Peraltro il Dipartimento meteorologico pachistano ha previsto ancora pioggia nelle prossime ore. Le scuole in Belucistan e Sindh sono state chiuse in previsione di una nuova ondata di piogge monsoniche in arrivo verso questo weekend.

L’Onu ha fatto sapere che finora ha inviato mille tonnellate di razioni alimentari, integratori alimentari, oltre a medicine, pastiglie per la purificazione dell’acqua, tende, zanzariere, coperte, kit igienici e altre forniture di sostegno alla popolazione. Tramite gli interventi di soccorso, il già martoriato Pakistan prova a difendersi dal prossimo disastro climatico.