Orso attacca una coppia di coniugi e li uccide: terrore in un parco canadese Nel Parco Nazionale di Banff, ad Alberta, due persone sono morte in seguito all’aggressione di un orso grizzly. Parks Canada ha ricevuto l’allarme grazie a un dispositivo GPS che localizzava il punto esatto dell’attacco.

Terrore nel Parco Nazionale di Banff di Alberta in Canada: due persone e un cane sarebbero morte in seguito all'attacco di un orso grizzly. Il nome delle vittime uccise venerdì 29 settembre, non è stato ancora specificato ma la CBC fa sapere che si tratta di una coppia di coniugi canadesi.

"Stavano insieme da tanto tempo, amavano la vita all'aria aperta – ha ricordato un parente che conosceva bene i due – erano inseparabili, sapevano quali rischi correvano e conoscevano anche il protocollo da seguire per la gestione degli attacchi dagli orsi".

Parks Canada, l'ente che gestisce l'intero sistema di parchi naturali e riserve marittime del Paese, ha spiegato in un post condiviso su Facebook dal Bnaff Nationa Park, di aver ricevuto l'allarme grazie all'avviso di un dispositivo GPS nella Red Deer River Valley verso le 20:00, il quale indicava l'attacco di un orso.

Natalie Fay, responsabile delle relazioni esterne per l'unità di campo di Banff, ha dichiarato: "La squadra specializzata in attacchi di animali selvatici è arrivata all'una del mattino di sabato e ha trovato due persone morte e un orso grizzly che si comportava in maniera aggressiva. Le condizioni meteorologiche non hanno consentito al team di raggiungere il luogo con l'elicottero e quindi gli uomini hanno raggiunto il punto a piedi".

La polizia, arrivata nella zona alle 5 del mattino, ha provveduto a trasportare i due coniugi a Sundre, una città poco lontana dal parco, mentre l'animale è stato abbattuto per motivi di sicurezza pubblica.

In una nota diffusa da Parks Canada si legge: "L'attacco di venerdì sera è stato un tragico incidente, esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. In via precauzionale, le autorità del parco di Banff hanno chiuso le valli di Red Deer e Panther fino a nuovo avviso".

Sempre secondo quanto riportato dall'ente, nella città di Alberta vivrebbero 691 orsi grizzly, 65 dei quali presenti proprio nel parco nazionale di Banff. Per questo motivo si consiglia agli escursionisti di viaggiare in gruppo e di munirsi di spray anti orso.