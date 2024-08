Orso aggredisce domatore in un circo in Russia, lui riesce a salvarsi: il video dell’attacco Durante uno spettacolo in un circo nella città di Biysk, in Russia, il domatore di orsi Sergei Prichinich, 48 anni, è stato aggredito dall’animale con cui stava intrattenendo centinaia di spettatori. Alcuni media hanno riportato che l’uomo è stato ferito e portato in ospedale, ma il circo smentisce questa versione. Non è la prima volta che nel Paese capitano episodi simili. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

272 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante uno spettacolo in un circo nella città di Biysk, in Russia, il domatore di orsi Sergei Prichinich, 48 anni, è stato aggredito dall'animale con cui stava intrattenendo centinaia di spettatori.

Di fronte agli occhi di bambini e genitori terrorizzati il plantigrado, che si chiama Donut ed è una femmina, si è avventato contro il suo addestratore, gli è saltato addosso e lo ha immobilizzato con i suoi oltre 100 chili di peso.

A un certo punto il 48enne, che non ha perso la calma, è riuscito a liberarsi dal peso dell'animale, grazie anche all'intervento di alcuni inservienti presenti sul posto. L'uomo si è subito alzato in piedi, mentre l'animale si è inaspettatamente calmato e si è allontanato insieme al domatore. Il video dell'attacco è stato diffuso online.

Subito dopo l'accaduto alcuni media avevano riportato che il domatore era stato ferito dall'orso e portato di corsa in ospedale, versione tuttavia non confermata dai gestori del circo. "La performance è immediatamente ripresa", ha riferito un portavoce, citato dal Daily Mail.

Questa non è la prima volta che un plantigrado si scaglia contro il suo domatore. Nel 2020, per esempio, l'attacco si era rivelato fatale per un giovanissimo addestratore del Great Moscow State Circus (uno degli spettacoli circensi più famosi del Paese).

Il ragazzo si chiamava Valentine Bulich, aveva 28 anni ed era stato sbranato dall'orso perché si era dimenticato di togliersi la mascherina anti-Covid dal volto e l'animale non l'aveva riconosciuto.

Gli spettacoli con gli orsi nei circhi russi sono molto diffusi. Online circolano molti video in cui si vedono gli animali costretti a indossare guantoni da box o ad andare su pattini, hoverboard o biciclette di fronte a folle di persone che ridono divertite.

Pratiche che gli attivisti per i diritti degli animali del Paese stanno cercando di combattere. L'animalista russo Yuri Koretskikh ha più volte guidato campagne di protesta affinché questi spettacoli vengano vietati.

"Mentre i circhi di tutto il mondo si stanno rapidamente evolvendo e diventando più umani, vietando l'uso di animali, la lobby dei circhi russi continua a difendere strenuamente questa pratica crudele per i propri interessi economici", ha commentato.