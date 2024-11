video suggerito

Orrore in spiaggia in Usa, dalla sabbia spunta testa umana: “Inquietante, non c’erano altre parti del corpo” Il terribile rinvenimento su una spiaggia nello Stato della Florida, in Usa. A rendere la scoperta ancora più inquietante il fatto che in zona non c’erano altri resti umani. La polizia ha dichiarato che stanno collaborando con il medico legale per determinare l’identità della vittima. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un’inquietante scoperta ha sconvolto residenti e turisti di Key Biscayne, nella Contea di Miami-Dade, nello Stato della Florida, in Usa. Dalla spiaggia infatti è spuntata una testa umana senza nessun’altra parte del corpo attaccata o nei paraggi. Il terribile rinvenimento martedì mattina ora locale, il pomeriggio in Italia, quando un operatore di una spiaggia locale che stava rastrellando la sabbia per pulirla si è imbattuto nella macabra presenza.

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, con una chiamata di emergenza partita poco dopo le 8.30, che ha fatto scattare l’intervento massiccio di agenti e autorità sul posto. La zona è stata isolata e circondata e i resti umani sono stati recuperati e portati in laboratorio per essere analizzati. La polizia ha confermato che la testa era umana e ha isolato e ispezionato la zona senza però trovare altre parti di cadavere.

Gli inquirenti hanno dichiarato che stanno collaborando con il medico legale per determinare l'identità della vittima. Al momento infatti non è stato possibile determinare né l’età e nemmeno il genere della vittima. I resti erano in avanzato stato di decomposizione e le autorità stanno cercando di dare un nome al cadavere. Per questo non si esclude ancora un possibile incidente o qualche persone scomparsa. Al vaglio degli inquirenti infatti anche possibili collegamenti con persone sparite mentre facevano il bagno in passato.

“Una scoperta inquietante, non c’erano altri resti. Ora abbiamo paura di andare sulla spiaggia che amiamo” ha raccontato uno dei residenti ai giornali locali. "I nostri figli giocano su queste spiagge avrebbero potuto fare la scoperta ed è semplicemente incredibile" hanno aggiunto altri. Una ipotesi è che la vittima sia morta altrove o in mare e che poi la parte del cadavere sia sta trascinata a riva dalla corrente dell’oceano.