Orrore al luna park: un bimbo e una ragazza scaraventati fuori dalla giostra sotto gli occhi delle famiglie Terribile incidente quello avvenuto alla fiera Hook Fair di Epsom, nel Surrey, Regno Unito. Feriti una ragazza di 16 anni e un bambino di sette anni.

A cura di Biagio Chiariello

Terribile incidente ad un luna park britannico: un bambino di 7 anni e una ragazza di 16 sono stati letteralmente scagliati fuori da una giostra alla Hook Fair di Epsom, nel Surrey, ieri lunedì 3 aprile. Secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto sulla giostra Crazy Frog, un'attrazione simile alle montagne russe, che gira su stessa e rimbalza su e giù.

Un testimone oculare, parlando con i media inglesi, ha riferito di aver visto una barra di metallo alzarsi durante il movimento dell'attrazione. Un altro ha detto di aver visto la gamba di una ragazza penzolare fuori dalla giostra e si è subito precipitato alla cabina dell'operatore per esortarli a fermarsi.

La polizia del Surrey ha lanciato un appello per ottenere informazioni in seguito all'incidente e sta chiedendo a chiunque sappia qualcosa di mettersi in contatto il prima possibile, riferisce SurreyLive.

"Lunedì 3 aprile, poco prima delle 19:15, la polizia del Surrey è stata chiamata in una zona fieristica presso la Hook Road Arena di Epsom a seguito di segnalazioni secondo cui una persona era caduta da una delle giostre" si legge in un comunicato della polizia. "È intervenuta anche l'ambulanza della South East Coast, e una ragazza di 16 anni e un bambino di sette anni sono stati entrambi portati in ospedale per cure mediche. Entrambi sono stati dimessi".

La giostra ‘Crazy Frog' resta attualmente chiusa fino al completamento dei controlli di sicurezza. Il luna park è invece aperto. "L'Health & Safety Executive guiderà questa indagine con il supporto della polizia del Surrey e dei nostri partner dell'Epsom & Ewell Borough Council" hanno fatto sapere le autorità competenti.