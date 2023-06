Ondata di caldo estremo in Texas, fino a 49 gradi registrati: a rischio oltre 30 milioni di persone Ondata di caldo estremo in Texas, dove nei giorni scorsi sono stati superati i 49 gradi: 300mila persone sono rimaste senza corrente, a rischio 30 milioni di abitanti, in particolare i più vulnerabili a causa delle patologie connesse al calore.

A cura di Ida Artiaco

L'estate è arrivata anche negli Stati Uniti, e addirittura in Texas è diventata una vera e propria emergenza, che lo scorso fine settimana ha messo a rischio oltre 30 milioni di persone, da Houston a New Orleans, in Lousiana. Lo Stato del Sud, al confine con il Messico, sta infatti registrando una ondata di caldo estremo, con il termometro che è arrivato a toccare i 49 gradi centigradi. E per di più, per gli esperti, il fenomeno potrebbe durare oltre una settimana.

Come ha riportato il Washington Post, al caldo torrido si unisce l'umidità soffocante, rappresentando un pericolo significativo per le persone più vulnerabili, per le possibile patologie legate al caldo, e per coloro che non hanno un accesso adeguato ad ambienti più freschi. Basti pensare che più di 600 persone muoiono per malattie legate al caldo ogni anno negli Stati Uniti, secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

Il governatore repubblicano Greg Abbott ha spiegato di aver parlato con l'Electric Reliability Council of Texas, l'organizzazione che gestisce la rete elettrica dello Stato, prima dell'ondata di caldo, e i funzionari gli hanno assicurato che avrebbero potuto soddisfare "una potenziale richiesta di energia record". Fino a ieri, tuttavia, almeno 300mila cittadini erano rimasti senza corrente a causa dell'ondata di caldo.

Sempre Abbott ha firmato la scorsa settimana una legge statale che ribalterà molte leggi locali che regolano le imprese in tutto il Texas in seguito all'ondata di caldo. Qualche esempio? Un provvedimento presto annullerà le ordinanze sul lavoro in tutto lo stato che garantiscono, tra le altre cose, che ai lavoratori edili vengano concesse pause di 10 minuti per bere acqua e riposare all'ombra.

L'allerta per il caldo eccessivo ha riguardato oltre 30 milioni di persone nel fine settimana, dal confine con il Messico al sud-ovest del Texas fino al confine sud di Louisiana e Mississippi. L'alta pressione persistente è ciò che sta causando l'ondata di caldo su una parte degli Stati Uniti, ha detto all'Associated Press Tim Cady, un meteorologo del National Weather Service di Houston, il quale ha aggiunto che "potrebbe passare più di una settimana prima che la regione inizi a vedere un po' di sollievo dalle temperature estreme".