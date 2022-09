Ollie muore a 5 anni investito da un furgone. In fuga la persona alla guida: “Chiunque sa, parli” Ollie Simmons-Watt è morto investito da un furgone a 5 anni mentre era in sella alla sua bicicletta. L’uomo alla guida è fuggito senza prestare soccorso.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Aveva tutta la vita davanti, ma un drammatico incidente lo ha strappato all'affetto dei suoi cari: Ollie Simmons-Watt è morto a soli 5 anni dopo essere stato investito da un furgone a Limavady, nella contea di Londoderry, in Irlanda del Nord.

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio mentre il bimbo era in sella alla sua bicicletta. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari intervenuti sul posto: il bambino è deceduto in ospedale poco più tardi, a causa della gravità delle ferite riportate.

Stando a quanto riferisce il Daily Mail, la polizia locale sta indagando per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto: non è infatti ancora chiaro chi fosse alla guida del furgone al momento dell'impatto. Le autorità hanno richiesto a eventuali testimoni dell'accaduto di farsi avanti.

"Il sorriso di Ollie era contagioso ed era pieno di carattere. Ha intrattenuto tutti in qualsiasi attività a cui ha partecipato e mancherà moltissimo ai suoi amici, alla direzione, al personale e ai volontari di RVRA" – ha scritto su Facebook la "Roe Valley Residents Association", un'associazione di cittadini di Limavady di cui il bimbo faceva parte – facciamo le nostre condoglianze alla mamma e al papà di Ollie, a suo fratello Freddie, a sorella Bella e al resto della famiglia in questo momento molto difficile.

"Limavady è un'area molto affiatata e le persone sono rimaste scioccate e sconvolte da questo incidente – ha riferito invece Cara Hunter, parlamentare iscritta al Partito Social Democratico e Laburista nordirlandese – non ho dubbi sul fatto che la comunità locale si riunirà attorno alla famiglia Simmons-Watt nel momento del bisogno e farà tutto il possibile per aiutarli a superare questa perdita devastante. Invito chiunque abbia informazioni su quanto accaduto a presentarsi alla polizia per aiutare nelle indagini".