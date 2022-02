Nuova mappa Ecdc: Italia e tutta Europa in rosso scuro, rischio Covid ancora massimo Per la terza settimana consecutiva l’area UE è in rosso scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per Covid-19, nella mappa pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc.

A cura di Biagio Chiariello

L'Italia (così come tutta l'Europa) continua a rimanere interamente in rosso scuro, nella mappa Ue del rischio Covid pubblicata oggi dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus. Il rosso scuro è il colore che indica il livello massimo di rischio epidemiologico legato alla diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e che ormai da diverse settimane è l'unico presente nella mappa pubblicata ogni giovedì dall'European Centre for Disease Prevention and Control.

La situazione in Europa secondo l'Ecdc

Nello specifico tutta l'area dell'Unione Europea con i paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) è stabilmente in rosso scuro dal 3 febbraio. Dall'inizio del mese l'Ecdc, differenza di quanto avveniva nei mesi scorsi, realizza la cartina in questione sulla base di un criterio che prende in considerazione, oltre al tasso di positivi sul totale dei test effettuati e del numero dei nuovi contagi ogni 100mila abitanti, anche il tasso di vaccinazione.

Come leggere la mappa sul rischio Covid

A partire da febbraio è cambiato il significato dei colori nella mappa Ue: il Consiglio Europeo ha chiesto all'Ecdc di classificare gli Stati membri secondo un indicatore basato su il tasso di notifica a 14 giorni, ponderato con il dato sulle somministrazioni del vaccino anti Covid. Di conseguenza, cambia anche il significato dei colori. Il verde indica una situazione in cui il tasso ponderato è inferiore a 40; l'arancione, se il tasso ponderato è inferiore a 100 ma 40 o superiore; il rosso, se il tasso ponderato è inferiore a 300 ma pari o superiore a 100; il rosso scuro, se il tasso ponderato è 300 o più; il grigio scuro, se il tasso di test è 600 o meno e grigio, se sono disponibili dati insufficienti.