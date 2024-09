video suggerito

New York, prima morte da encefalopatia equina orientale: è il virus trasmesso dalle zanzare L’encefalite equina orientale (EEE) spaventa lo stato di New York. Il caso era stato confermato il 20 settembre, nella contea di Ulster, lungo il fiume Hudson, dal Dipartimento della Sanità dello Stato. Ora il paziente è morto. Il commissario della Sanità: “È un problema serio”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura a New York City, dove nella giornata di lunedì 23 settembre è stato confermato il primo decesso per encefalite equina orientale. Si tratta del primo caso nello Stato USA dopo 10 anni. Lo scorso 20 settembre, al paziente residente nella contea di Ulster, lungo il fiume Hudson, era stata diagnosticata la EEE.

La notizia è stata diffusa dall’ufficio della governatrice Kathy Hochul, che ha definito il rischio di contrarre la patologia trasmessa dalle zanzare infette, per cui non esistono trattamenti, una "minaccia imminente per la salute" e ha annunciato una serie di misure per proteggere i cittadini dal contagio.

Tra queste, la bonifica delle aree verdi per tenere lontane le zanzare, una maggiore disponibilità di repellenti per gli insetti nei parchi statali e nei campeggi, e una maggiore sensibilizzazione dei residenti nei confronti della malattia.

“Mantenere i cittadini di New York al sicuro è la mia massima priorità”, ha dichiarato la Hochul. “In seguito al primo caso umano confermato di EEE, la mia amministrazione ha intrapreso un’azione a livello statale per aiutare a proteggere le comunità. Con la dichiarazione di oggi offriremo più risorse statali ai dipartimenti locali per tutelare la salute pubblica”.

“L’encefalite equina orientale è diversa quest’anno”, ha spiegato il commissario della sanità statale, James McDonald. “Solitamente queste zanzare si trovano in 2 o 3 contee, e non in 15. Al momento non c’è un vaccino contro questa malattia. È un problema serio, e deve essere affrontato come tale”.

Il commissario ha inoltre spiegato: “Invito tutti i newyorkesi a prevenire le punture usando repellenti per insetti e indossando abiti a maniche lunghe. L’autunno è ufficialmente arrivato, ma le zanzare resteranno in giro fino a quando non ci saranno più notti con temperature sotto lo zero”.