video suggerito

Fa sesso col corpo di un uomo morto sulla metro di New York: chi è il ricercato dalla polizia I fatti sono avvenuti nella serata di martedì 8 aprile su un vagone della metropolitana nella zona del Financial Street a Manhattan. La vittima sarebbe deceduta sullo stesso treno e poi derubata da una donna, prima che il sospettato ne abusasse sessualmente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

3.052 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sospettato

La polizia di New York City sta cercando un uomo accusato di aver avuto un rapporto sessuale con il cadavere di un senzatetto, che era morto apparentemente per cause naturali durante un viaggio in treno. L'episodio è avvenuto martedì sera, 8 aprile, a bordo di un vagone della metropolitana, e la vittima era stata precedentemente spogliata da una donna, anch'essa ricercata dalle autorità.

La scoperta macabra è stata fatta grazie alla segnalazione di un passeggero che ha notato il corpo in un vagone della linea R, fermo in una stazione di Manhattan. Dopo aver ricevuto l’allerta, la polizia ha esaminato le riprese delle telecamere di sorveglianza e ha ricostruito i dettagli dell'accaduto. Le immagini mostrano la donna avvicinarsi al cadavere intorno alle 23 di martedì, mentre prendeva degli oggetti dai vestiti del senzatetto prima di fuggire.

Più tardi, poco dopo la mezzanotte, un uomo salito alla stazione di Whitehall Street-South Ferry, nel Financial District, ha preso gli oggetti rimanenti dalle tasche della vittima e ha abusato sessualmente del suo corpo, prima di allontanarsi rapidamente. La scena è stata interamente ripresa dalle telecamere all’interno del vagone, come confermato da un funzionario della polizia.

Leggi anche Le ultime foto in elicottero della famiglia del Ceo di Siemens prima dello schianto nell'Hudson a New York

Le immagini diffuse mostrano il sospettato: pizzetto, vestito con uno zaino nero, una felpa gialla con cappuccio, un piumino nero e un cappellino da baseball blu dei Los Angeles Dodgers. Le indagini hanno portato all'identificazione di un 56enne eroinomane che era uscito di prigione qualche mese fa e che risultava scomparso da qualche giorno prima dell'incidente.

Secondo quanto riportato dal New York Post, l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce al fratello che lo ospitava da quando era stato rilasciato.