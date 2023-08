New York, grave donna attaccata da uno squalo nelle acque di Rockaway Beach Gli esperti sostengono che molti più squali nuotano in prossimità della riva a causa del riscaldamento delle acque dovuto ai cambiamenti climatici.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

È ricoverata in gravi condizioni una donna che ha subito l'attacco di uno squalo nelle acque di Rockaway Beach, una delle spiagge di New York. Stando a quanto ha riferito il dipartimento della polizia della Grande Mela l'attacco è avvenuto ieri pomeriggio. La donna, una 50enne, è stata morsa alla gamba sinistra ed è ricoverata al Jamaica Hospital Medical Center.

Dopo il grave episodio la spiaggia è stata chiusa mentre si è alzato in volo un elicottero della polizia per cercare, senza successo, di localizzare lo squalo. L'attività di monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni. "Per quanto si sia trattato di un fatto spaventoso, vogliamo ricordare ai newyorkesi che gli attacchi di squali a Rockaway sono un evento estremamente raro", è stato il commento del Parks department newyorkese, che gestisce la spiaggia.

Il mese scorso sono stati riportati comunque diversi attacchi di squali a nord est di Rockaway, nelle acque di Fire Island, a largo di Quoque, a Long Island e della cittadina di Babylon. E lo scorso anno lo stato di New York ha registrato 8 dei 20 attacchi di squali registrati dal 1837. Gli esperti sostengono che molti più squali nuotano in prossimità della riva a causa del riscaldamento delle acque dovuto ai cambiamenti climatici e a una recente legge di New York che protegge la principale fonte di cibo degli squali, il pesce bunker.

Nel tentativo di controllare il fenomeno il governatore di New York Kathy Hochul ha inviato numerosi droni ai funzionari locali affinché scansionino periodicamente le acque vicine alla riva in modo che i bagnini possano prendere precauzioni se necessario, in caso di avvistamento di squali.