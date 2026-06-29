Neonato trovato morto in un bagno chimico all’Electric Forest Festival: la polizia cerca testimoni

Il corpicino di un neonato è stato trovato morto domenica mattina in un bagno chimico nell’area campeggio dell’Electric Forest Festival, nello Stato del Michigan. A fare la scoperta è stato un addetto alla manutenzione. La polizia ha aperto un’indagine e chiede ai partecipanti informazioni utili.

La polizia presente sul posto

La scoperta è avvenuta quando il festival era ormai arrivato alla sua conclusione. Domenica mattina, 28 giugno, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival, nello Stato USA Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico.

L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.

Non sono stati resi noti dettagli sulla sua identità del bambino, sulla causa della morte o sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento. Resta da chiarire anche quando e dove sia avvenuta la nascita.

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"La polizia di Stato del Michigan continua a indagare sul ritrovamento di un neonato deceduto avvenuto domenica mattina nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival. Gli investigatori chiedono l'aiuto del pubblico", si legge nella nota diffusa dalle autorità.

La polizia ha invitato chiunque fosse presente nella zona e abbia notato qualcosa di insolito a contattare gli investigatori. "Se vi trovavate nell'area e avete osservato qualcosa di particolare, o se avete informazioni che ritenete possano essere rilevanti, vi chiediamo di farvi avanti", hanno aggiunto gli agenti.

La notizia ha chiaramente scosso anche glie organizzatori dell'Electric Forest, che attraverso un messaggio pubblicato su Instagram hanno espresso il proprio dolore per quanto accaduto. "Forest Family, ci provoca così tanto dolore dover condividere con voi questa difficile notizia", hanno scritto, aggiungendo che lo staff è "con il cuore spezzato" e invitando chiunque possa fornire informazioni utili a collaborare con la polizia.

L'Electric Forest è uno dei principali festival di musica elettronica negli Stati Uniti. L'edizione di quest'anno si è svolta da giovedì 25 a domenica 28 giugno al Double JJ Resort di Rothbury e ha visto sul palco artisti come Illenium, Excision, Kaskade e Chris Lake.

Durante il fine settimana, peraltro, i partecipanti erano stati evacuati almeno una volta a causa di un'ondata di forte maltempo. Gli organizzatori avevano invitato il pubblico a lasciare temporaneamente l'area del festival e a cercare riparo in seguito all'arrivo di condizioni meteorologiche considerate pericolose.