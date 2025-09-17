Nelle chat di Robinson il possibile movente dell’omicidio Kirk: “Ne avevo abbastanza del suo odio”

La Procura dello Utah ha diffuso i messaggi che si sono scambiati Tyler Robinson e il suo coinquilino dopo l’omicidio di Charlie Kirk: dalla chat emergono la premeditazione del delitto e il possibile movente.

A una settimana dall'omicidio di Charlie Kirk – l'attivista conservatore ucciso durante la tappa presso la Utah Valley University del suo ciclo di conferenze universitarie The American Comeback Tour – emergono nuovi dettagli sul delitto che ha sconvolto gli Stati Uniti. Secondo i documenti processuali diffusi ieri dalla Procura della Contea di Utah, Tyler Robinson – l'uomo accusato di aver premuto il grilletto ponendo fine alla vita di Kirk – aveva pianificato nei minimi dettagli l'attentato, comunicando le sue intenzioni al compagno attraverso messaggi e biglietti.

Le indagini hanno rivelato che Robinson aveva discusso con il coinquilino non solo dell'arma utilizzata, ma anche dei possibili motivi che lo avevano spinto al gesto estremo. Un elemento chiave dell'inchiesta è emerso dal ritrovamento di un biglietto lasciato dall'accusato sotto una tastiera del computer, contenente una confessione agghiacciante: "Ho avuto l'opportunità di eliminare Charlie Kirk e la coglierò".

Il coinquilino, descritto nei documenti ufficiali come il partner sentimentale di Robinson, ha immediatamente collaborato con le autorità consegnando tutti i messaggi scambiati con l'accusato. È stato proprio attraverso un SMS che Robinson aveva avvertito il compagno dell'esistenza del biglietto, dando il via a uno scambio di messaggi ora al centro dell'inchiesta. Quei messaggi sono stati visionati dalla CNN e riportati: dalla loro lettura emergerebbe chiaramente la premeditazione del delitto, ma potrebbero dare preziose indicazioni anche sul movente del crimine. Di certo, comunque, Robinson è stato formalmente accusato del delitto e per lui la Procura dello Utah chiederà la pena di morte.

Ecco i messaggi diffusi dagli inquirenti.