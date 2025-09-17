Nelle chat di Robinson il possibile movente dell’omicidio Kirk: “Ne avevo abbastanza del suo odio”
A una settimana dall'omicidio di Charlie Kirk – l'attivista conservatore ucciso durante la tappa presso la Utah Valley University del suo ciclo di conferenze universitarie The American Comeback Tour – emergono nuovi dettagli sul delitto che ha sconvolto gli Stati Uniti. Secondo i documenti processuali diffusi ieri dalla Procura della Contea di Utah, Tyler Robinson – l'uomo accusato di aver premuto il grilletto ponendo fine alla vita di Kirk – aveva pianificato nei minimi dettagli l'attentato, comunicando le sue intenzioni al compagno attraverso messaggi e biglietti.
Le indagini hanno rivelato che Robinson aveva discusso con il coinquilino non solo dell'arma utilizzata, ma anche dei possibili motivi che lo avevano spinto al gesto estremo. Un elemento chiave dell'inchiesta è emerso dal ritrovamento di un biglietto lasciato dall'accusato sotto una tastiera del computer, contenente una confessione agghiacciante: "Ho avuto l'opportunità di eliminare Charlie Kirk e la coglierò".
Il coinquilino, descritto nei documenti ufficiali come il partner sentimentale di Robinson, ha immediatamente collaborato con le autorità consegnando tutti i messaggi scambiati con l'accusato. È stato proprio attraverso un SMS che Robinson aveva avvertito il compagno dell'esistenza del biglietto, dando il via a uno scambio di messaggi ora al centro dell'inchiesta. Quei messaggi sono stati visionati dalla CNN e riportati: dalla loro lettura emergerebbe chiaramente la premeditazione del delitto, ma potrebbero dare preziose indicazioni anche sul movente del crimine. Di certo, comunque, Robinson è stato formalmente accusato del delitto e per lui la Procura dello Utah chiederà la pena di morte.
Ecco i messaggi diffusi dagli inquirenti.
Tyler Robinson: "Lascia perdere quello che stai facendo e guarda sotto la mia tastiera".
Il coinquilino guarda sotto la tastiera e trova un biglietto che dice: "Ho l'opportunità di eliminare Charlie Kirk e ho intenzione di coglierla".
Coinquilino: "Cosa?????????????? Stai scherzando, vero????".
Tyler Robinson: "Sto ancora bene, amore mio, ma sono bloccato a Orem ancora per un po'. Non dovrebbe volerci molto prima che possa tornare a casa, ma devo ancora prendere il mio fucile. Ad essere sincero, speravo di mantenere questo segreto fino alla mia morte per vecchiaia. Mi dispiace coinvolgerti".
Coinquilino: "Non sei stato tu a farlo, vero????".
Tyler Robinson: "Sì, mi dispiace".
Coinquilino: "Pensavo avessero catturato il colpevole".
Tyler Robinson: "No, hanno preso un vecchio pazzo e poi hanno interrogato qualcuno che indossava abiti simili. Avevo programmato di recuperare il mio fucile dal punto di consegna poco dopo, ma gran parte di quella zona della città è stata isolata. È tranquillo, quasi abbastanza da poter uscire, ma c'è un veicolo che indugia.
Coinquilino: "Perché?".
Tyler Robinson: "Perché l'ho fatto?".
Coinquilino: "Sì".
Tyler Robinson: "Ne avevo abbastanza del suo odio. Alcuni odi non possono essere negoziati. Se riesco a prendere il mio fucile senza essere visto, non lascerò alcuna prova. Proverò a recuperarlo di nuovo, sperando che se ne siano andati. Non c'è nulla che indichi che l'abbiano trovato".
…
Coinquilino: "Da quanto tempo lo stavi pianificando?".
Tyler Robinson: "Da poco più di una settimana, credo. Posso avvicinarmi, ma c'è una pattuglia della polizia parcheggiata proprio lì accanto. Penso che abbiano già perlustrato quel posto, ma non voglio correre rischi…".
…
Tyler Robinson: "Vorrei essere tornato indietro a prenderlo non appena sono arrivato alla mia auto. … Sono preoccupato per quello che farebbe mio padre se non riportassi il fucile del nonno… Non so se avesse un numero di serie, ma non sarebbe riconducibile a me. Mi preoccupano le impronte. Ho dovuto lasciarlo in un cespuglio dove mi sono cambiato. Non avevo la possibilità né il tempo di portarlo con me. … Potrei doverlo abbandonare e sperare che non trovino impronte. Come cazzo spiegherò al mio vecchio che l'ho perso?".
"L'unica cosa che ho lasciato è stato il fucile avvolto in un asciugamano.
Ricordi quando incidevo i proiettili? Quei fottuti messaggi sono per lo più un grande meme, se vedo “notices bulge uwu” (un meme ironico, ndr) su Fox New potrei avere un infarto. Va bene, dovrò lasciarlo lì, che palle.
A giudicare da oggi, direi che il fucile del nonno va benissimo, non so. Credo che fosse un mirino da 2000 dollari ;-;
…
Cancella questa conversazione.
Mio padre vuole le foto del fucile… dice che il nonno vuole sapere chi ha cosa, i federali hanno pubblicato una foto del fucile ed è davvero unico. Mi sta chiamando in questo momento, non rispondo.
…
Da quando Trump è entrato in carica [mio padre] è diventato un fan sfegatato di MAGA….
Mi costituirò volontariamente, uno dei miei vicini è vice sceriffo.
Tu sei l'unica cosa che mi preoccupa, amore".
Coinquilino: "Sono molto più preoccupato per te".
Tyler Robinson: "Non parlare con i media, per favore. Non rilasciare interviste né fare commenti. … Se la polizia ti fa domande, chiedi un avvocato e resta in silenzio".