Musk alla manifestazione dell’estrema destra contro l’immigrazione: decine di agenti feriti

Ieri a Londra 110mila persone hanno partecipato una manifestazione dell’ultradestra contro l’immigrazione. Presente in videocollegamento anche con Musk, che ha attacco il premier britannico Keir Starmer. Al corteo si sono registrati numeri scontri, con 30 agenti feriti e 25 arresti.

A Londra ieri, 110mila persone hanno partecipato una manifestazione organizzata dall'ultradestra per protestare contro l'immigrazione. Il corteo, a cui era presente anche Elon Musk in video collegamento, è stata l'occasione per ricordare Charlie Kirk, l'attivista Maga ucciso mercoledì scorso durante un dibattito alla Utah Valley University, negli Stati Uniti. Nel corso della manifestazione si sono registrati scontri fra la polizia e i partecipanti, che hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza. Secondo il bilancio reso noto oggi da Scotland Yard, sarebbero almeno trenta gli agenti feriti e venticinque gli arresti.

Il corteo è stato promosso da settori dell'ultradestra britannica ed europea, che hanno marciato contro l'immigrazione nel Regno Unito e nel continente e per ricordare Charlie Kirk, la cui uccisione è stata interpretata come il simbolo della minaccia "alla libertà di parola".

Diversi gli episodi di violenza da parte dei rivoltosi, coinvolti negli scontri con centinaia di agenti schierati per mantenere la sicurezza. I manifestanti sono scesi in strada con cartelli anti-migranti, gridando "Unite the Kingdom", lo slogan che ha anche dato il nome alla manifestazione.

Nello stesso giorno la città ha ospitato anche una contromanifestazione, a cui hanno preso parte circa 5mila persone, che hanno contestato i contenuti del corteo estremista. Secondo le stime delle forze dell'ordine, tra le 110mila e le 150mila persone hanno partecipato alla marcia, che ha raggiunto Whitehall per poi fermarsi al ponte di Westminster. Nei pressi di Downing Street è stato allestito un palco dove i relatori invitati hanno parlato al pubblico.

Chi è Tommy Robinson, l'attivista dell'ultradestra britannica

Tra i promotori dell'evento, Tommy Robinson, attivista neofascista ed esponente dell'ultra destra britannica. Il suo vero nome è Stephen Yaxley-Lennon e da tempo è noto negli ambienti dell'ultradestra. 42 anni, Robinson ha alle spalle una serie di precedenti penali e periodi trascorsi in carcere. Commentando le immagini della folla radunatasi nel centro di Londra, Robinson ha parlato di almeno un milione di partecipanti.

Presente per l'occasione anche il patron di Tesla, Elon Musk, che ha tenuto un discorso in videocollegamento. Nel Regno Unito sono necessari uno "scioglimento del Parlamento" e un "cambio di governo", ha dichiarato. "Non si può: non abbiamo altri quattro anni, o quando ci saranno le prossime elezioni, è troppo tempo. Bisogna fare qualcosa", ha aggiunto, criticando l'esecutivo guidato dal laburista Keir Starmer. E riferendosi all'assassinio di Kirk ha sottolineato: "La sinistra è il partito della violenza e dell'omicidio", riferendosi all'assassinio di Charlie Kirk negli Usa.