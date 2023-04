Muore d’infarto in crociera, l’equipaggio conserva il corpo in frigo per bevande: ira della vedova Una donna americana ha fatto causa alla Celebrity Cruises dopo che il corpo del marito, morto d’infarto mentre erano in crociera, è stato conservato in una cella frigorifera per bevande per 6 giorni provocandone la decomposizione. Chiesto risarcimento di 1 milione di dollari.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Hanno conservato il corpo di un passeggero morto d'infarto per sei giorni in una cella frigorifero per bevande con il risultato che la salma si è decomposta. Ma ciò ha provocato l'ira della vedova, che ha denunciato la Celebrity Cruises, la compagnia della nave da crociera dove la coppia si trovava in vacanza e dove si è verificato il decesso dell'uomo.

La famiglia di Robert Jones, 78 anni, ha infatti fatto causa alla compagnia, chiedendo un risarcimento di 1 milione di dollari. I fatti risalgono all'agosto del 2022, quando la coppia era in vacanza sulla nave per una crociera da Fort Lauderdale ai porti dei Caraibi orientali. Ma la vicenda è venuta a galla solo ora.

Come riporta l'Associated Press, secondo la moglie di Robert a causa dell'"errore" nella conservazione del cadavere, il corpo è diventato gonfio e verde, e quindi non è stato possibile tenere un funerale a bara aperta, come da tradizione.

L'equipaggio aveva detto alla moglie del 78enne, Marilyn, che aveva due opzioni tra cui scegliere: la conservazione della salma nell'obitorio della nave oppure lo sbarco a Porto Rico, prima fermata disponibile da programma. Tuttavia, avrebbero dissuaso la donna a decidere per quest'ultima possibilità, sottolineando che le autorità dell’isola avrebbero potuto richiedere un’autopsia e che questo avrebbe potuto far ritardare il rientro del corpo a casa.

Per questo la donna ha scelto l’obitorio, senza sapere che fosse fuori servizio, e che il corpo sarebbe stato conservato in un frigorifero non adeguato. Quando è ritornata in Florida ha però scoperto che il corpo del defunto marito era in avanzato stato di decomposizione.