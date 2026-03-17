Muore di overdose a 13 anni: è la terza adolescente in pochi giorni: “Giovani sfruttate e indotte alla dipendenza”

A Innsbruck, in Austria, tre giovanissimi, tra cui una 13enne, sono morti in pochi giorni per sospette overdose. La polizia indaga negli ambienti dello spaccio e dello sfruttamento sessuale.

Una tredicenne è stata trovata morta per overdose in un appartamento di Innsbruck

Tre giovanissimi sono morti a Innsbruck, in Austria, si sospetta per overdose. L'ultima in ordine di tempo aveva solo 13 anni ed è stata trovata pochi giorni dopo la sua amica 16enne e un altro ragazzo di circa 18 anni.

Secondo la polizia tedesca, i tre decessi sono collegati a livello temporale e non solo. Come riporta il quotidiano Tiroler Tageszeitung, la 13enne è stata rinvenuta in un appartamento nel quartiere Wilten, lo stesso in cui solo cinque giorni fa è stato rinvenuto senza vita il 18enne.

Il 28 febbraio, anche la 16enne amica dell'ultima vittima era stata trovata in un altro appartamento della medesima zona. Gli inquirenti stanno lavorando ai casi congiuntamente e sospettano che la droga abbia avuto un ruolo in tutti e tre i casi, ma il responso definitivo, affidato alle analisi tossicologiche, deve ancora arrivare.

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Nel frattempo, la Polizia sta indagando negli ambienti dello spaccio e dello sfruttamento sessuale perché gli elementi emersi sino ad ora farebbero ritenere che le tre vittime facessero parte della medesima banda criminale. Secondo Klaus Kapelari del Centro di Competenza per la Prevenzione della Violenza di Innsbruck, le ragazze vengono deliberatamente indotte alla tossicodipendenza dai loro sfruttatori, i quali inizialmente forniscono la droga a un prezzo basso, e solo in seguito lo aumentano drasticamente. "Prima le vittime ricevono droghe a basso costo, poi viene chiesto loro di fornire foto compromettenti", ha detto Kapelari al giornale austriaco.

L'ostacolo maggiore che stanno trovando gli inquirenti durante le indagini è il muro di omertà opposto non solo dagli sfruttatori, ma anche dalle stesse vittime.

L'ultimo monitoraggio annuale sul consumo di droga in Austria, realizzato tramite analisi delle acque reflue, mostra un aumento del consumo di cocaina in tutto il paese. Lo studio ha analizzato campioni di acque reflue provenienti da 17 impianti di depurazione in Austria e a Bolzano, per un totale di 3,5 milioni di persone, pari a circa il 39% della popolazione austriaca. Anche se la cannabis resta la droga più consumata, alcune città si distinguono per il consumo di cocaina. In questo senso le capofila sono Kufstein e al secondo posto c'è proprio Innsbruck.