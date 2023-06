Morto Unabomber Ted Kaczynski: uccise 3 persone con pacchi bomba e seminò per anni il terrore in USA Theodore J. Kaczynski, l”Unabomber’ che dal 1978 al 1995 terrorizzò gli Stati Uniti con bombe fatte in casa, uccidendo tre persone e ferendone 23 con l’obiettivo dichiarato di provocare il collasso “dell’ordine sociale moderno”, è morto in carcere all’età di 81 anni.

A cura di Davide Falcioni

Theodore J. Kaczynski, l"Unabomber‘ che dal 1978 al 1995 terrorizzò gli Stati Uniti attaccando accademici, uomini d'affari e civili con bombe fatte in casa, uccidendo tre persone e ferendone 23 con l'obiettivo dichiarato di provocare il collasso "dell'ordine sociale moderno", è morto in carcere all'età di 81 anni.

Kaczynski è stato trovato senza vita intorno alle 8 del mattino in una prigione federale in North Carolina. Era stato trasferito nella struttura medica del penitenziario dopo aver trascorso due decenni in una prigione federale di massima sicurezza in Colorado per una serie di attentati. Kaczynski stava scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata dopo il suo arresto nel 1996 nella baita primitiva dove viveva nel Montana occidentale. Si è dichiarato colpevole di aver causato 16 esplosioni che hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite altre 23 in varie parti del Paese tra il 1978 e il 1995.

Decenni prima degli attentati dell'11 settembre e dell'invio di antrace, le micidiali bombe fatte in casa di Unabomber cambiarono radicalmente le abitudini di molti americani e la loro percezione di sicurezza. Nel settembre 1995 costrinse il Washington Post, in collaborazione con il New York Times, a prendere la sofferta decisione di pubblicare il suo manifesto di 35mila parole, "La società industriale e il suo futuro", che sosteneva che la società moderna e la tecnologia stavano conducendo a un senso di impotenza e di alienazione.

Quel documento fu anche la rovina di Kaczynski. Suo fratello David e la moglie Linda Patrik riconobbero lo stile di Theodore e fecero una soffiata all'FBI, che da anni cercava Unabomber, nella caccia all'uomo più lunga e costosa degli Stati Uniti.

Nell'aprile del 1996 le autorità trovarono il killer seriale in un capanno di compensato e carta da imballaggio di 3 metri per 4, fuori Lincoln, nel Montana; l'uomo era circondato di diari, ingredienti esplosivi e due bombe pronte ad essere spedite.