Morto Ken Block, incidente in motoslitta fatale per il pilota di rally e star di YouTube Il dramma si è consumato nelle scorse sulla neve di Park City, nello Utah. Block stava guidando una motoslitta su un ripido pendio nel primo pomeriggio di lunedì quandoil mezzo si è capovolto, scaraventandolo a terra e finendo poi sopra di lui.

A cura di Antonio Palma

È morto Ken Block, il 55enne campione di rally e star di YouTube è stato vittima di un terribile incidente in motoslitta sulla neve di Park City, nello Utah

Ad annunciare la tragica scomparsa del pilota, imprenditore e youtuber statunitense è stato il suo tesso team, l’Hoonigan Racing che lui ha contribuito a fondare.

"È con il più profondo rammarico che dobbiamo confermare che Ken Block è morto oggi in un incidente in motoslitta", ha dichiarato la Hoonigan in una dichiarazione pubblicata su Instagram lunedì, aggiungendo: “Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E, soprattutto, padre e marito. Ci mancherà incredibilmente".

Il dramma si è consumato nelle scorse ore sulle montagne nella contea di Wasatch. Secondo L’ufficio dello sceriffo, Block stava guidando una motoslitta su un ripido pendio nel primo pomeriggio di lunedì quando, per cause da accertare, la motoslitta si è capovolta scaraventandolo a terra e finendo poi sopra di lui, schiacciandolo.

Una dinamica che purtroppo non ha dato scampo al 55enne. Inutili per lui i successivi soccorsi giunti sul posto poco dopo le 14. Ken Block infatti è stato dichiarato morto sul posto per le ferite riportate nell'incidente. Ken Block lascia la moglie, Lucy, e i loro tre figli.

Dopo aver iniziato la sua carriera nei rally nel 2005, Block era stato nominato Rookie of the Year, cioè miglior pilota nel Rally America Championship. Ha gareggiato nel World Rally Championship e ha vinto diverse medaglie rallycross agli X Games.

Nel corso della sua carriera però è stato anche imprenditore, ad esempio fondando con altri la società di abbigliamento sportivo DC Shoes, ma anche un protagonista di show, di serie tv e uno youtuber. Ha prodotto la serie di video Gymkhana, che lo vedeva guidare su piste pericolose e percorsi a ostacoli con video che hanno collezionato milioni di visualizzazioni su YouTube .