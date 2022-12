Moglie e marito muoiono di cancro lo stesso giorno a 10 ore di distanza una dall’altro Steve Hawkins e Wendy Hawkins, marito e moglie rispettivamente di 58 e 52 anni, sono morti di tumore a 10 ore di distanza uno dall’altro il 23 dicembre.

Come hanno raccontato i figli, sconvolti dal dolore, Steve combatteva contro il cancro da cinque anni, mentre Wendy è morta dopo una malattia più breve. In un appello pubblicato su GoFundMe per raccogliere fondi per le spese funebri Trenton, figlio della coppia, ha scritto: "È stata un'esperienza tragica. Erano genitori meravigliosi e si prendevano molta cura della loro famiglia".

Secondo quanto riferito dallo Yankton County EMS, Steve Hawkins ha lavorato presso l'ente come amministratore a partire dal 2009. In precedenza aveva lavorato come paramedico a Cody, Wyoming, Parco nazionale di Yellowstone e San Diego. Sua moglie Wendy Hawkins era una casalinga e una mamma a tempo pieno.

Il primo ad ammalarsi è stato l'uomo: ha lottato per cinque anni contro il cancro sottoponendosi a tutte le terapie necessarie, ma la malattia ha avuto la meglio. Nel frattempo più di recente si è ammalata anche sua moglie: anche lei ha dovuto combattere contro un tumore che si è espanso in metastasi. circostanza che le ha impedito di stare accanto al marito come avrebbe voluto nei momenti più duri. Per una circostanza del tutto casuale sia Steve Hawkins che Wendy Hawkins sono morti l'antivigilia di Natale a dieci ore di distanza uno dall'altra, gettando i loro familiari nello sconforto.

Con una colletta organizzata dai figli su GoFundMe sono stati raccolti più di 9mila dollari, che contribuiranno alle spese funebri della coppia.