Missile Houthi colpisce nave porta container MSC nel Mar Rosso Gli Houthi "hanno lanciato un missile balistico antinave dallo Yemen nel Mar Rosso meridionale" ed hanno colpito la nave portacontainer MSC SKY II nel Golfo di Aden causando "danni" al natante. Non si registrano feriti tra i membri dell'equipaggio.

A cura di Davide Falcioni

Gli Houthi "hanno lanciato un missile balistico antinave dallo Yemen nel Mar Rosso meridionale" ed hanno colpito la nave portacontainer MSC SKY II nel Golfo di Aden causando "danni" al natante. A riferirlo, in un aggiornamento su X, il Comando centrale americano (Centcom), secondo cui non ci sarebbero stati feriti tra i membri dell'equipaggio e la nave sarebbe stata in grado di proseguire la navigazione senza particolari problemi. Un portavoce militare degli Houthi aveva annunciato di aver preso di mira l'imbarcazione, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, con "una serie di missili navali".

Negli ultimi mesi i miliziani Houthi hanno ripetutamente lanciato droni e missili contro le navi commerciali internazionali, affermando di agire in solidarietà con i palestinesi contro le azioni militari di Israele a Gaza. I loro attacchi sul Mar Rosso hanno rallentato il trasporto marittimo globale, costringendo le aziende a cambiare rotta con viaggi più lunghi e costosi intorno all’Africa meridionale, alimentando anche i timori che la guerra tra Israele e Hamas potesse diffondersi fino a destabilizzare il Medio Oriente più ampio.

L'attacco di ieri è stato rivendicato dal portavoce militare Houthi Yahya Sarea. "Le forze navali delle forze armate yemenite hanno effettuato un'operazione di targeting contro la nave israeliana MSC SKY nel Mar Arabico con una serie di missili navali adeguati, e il colpo è stato preciso e diretto", ha detto Sarea in un discorso televisivo. Il portavoce ha aggiunto che il raid è avvenuto poche ore dopo un’operazione separata degli Houthi dello Yemen in cui hanno preso di mira un certo numero di navi da guerra statunitensi nel Mar Rosso."Attraverso queste due operazioni, noi confermiamo la nostra capacità di prendere di mira simultaneamente navi da guerra e navi non da guerra", ha detto, promettendo di continuare gli attacchi alle navi che attraversano lo Yemen finché l'offensiva israeliana contro Gaza non sarà fermata.