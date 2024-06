Il video dell’attacco Houthi a nave greca nel Mar Rosso: “Avanti fino a ritiro di Israele da Gaza” Le terribili immagini di un video che ha filmato l’attacco Houthi alla nave greca MV Tutor avvenuto nei giorni scorsi nel Mar Rosso e concluso con l’affondamento del mercantile battente bandiera della Liberia. Il cargo era stato soccorso dalle navi militari in zona che hanno evacuato 22 membri dell’equipaggio ma un altro risulta disperso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una serie di esplosioni a catena su entrambi i lati della nave che sembrano colpire l’acqua poi una deflagrazione ancora più grande che centra in pieno il cargo causando una enorme fiammata, sono le terribili immagini di un video che ha filmato l’attacco Houthi alla nave greca MV Tutor avvenuto nei giorni scorsi nel Mar Rosso e concluso con l’affondamento del mercantile battente bandiera della Liberia.

L’attacco è avvenuto la scorsa settimana quando la nave è stata colpita da diversi missili e un drone marittimo, un'imbarcazione telecomandata senza pilota e carica di esplosivo, mentre navigava vicino al porto yemenita di Hodeidah. L’attacco di mercoledì 12 giugno ha costretto l’equipaggio ed evacuare la nave che stava imbarcando acqua in sala macchine e lasciare alla deriva il cargo che poi è affondato, come hanno confermato mercoledì scorso i soccorritori.

Due navi di recupero che erano in viaggio per recuperare la Tutor infatti sono state informate che si riteneva che la nave fosse affondata perché le forze navali in zona hanno riscontrato detriti e chiazze di petrolio in mare. La nave è la seconda affondata dagli Houthi nella regione dagli inizi degli attacchi contro le navi di passaggio nel canale di Suez a novembre.

Il mercantile, che trasportava 80.000 tonnellate di carbone, era stato soccorso dalle navi militari in zona che hanno evacuato 22 membri dell’equipaggio ma un altro risulta disperso. Si tratta di cittadini filippini come ha confermato il Dipartimento dei Lavoratori Migranti delle Filippine.

Gli Houthi affermano che i loro attacchi alle navi internazionali che accedono al Canale di Suez attraverso il Mar Rosso sono in solidarietà con i palestinesi di Gaza e che proseguiranno fino al ritiro degli israeliani. Gli attacchi Houthi hanno costretto molte compagnie di navigazione a deviare le navi dal Mar Rosso e dal Canale di Suez verso la rotta più lunga attorno alla all’Africa, ritardando le consegne e aumentando i costi di trasporto.