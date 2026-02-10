Ministro argentino prova su di sé il nuovo guanto-taser della Polizia e sviene in diretta tv

Il ministro argentino di Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ha provato in diretta tv un guanto-taser in dotazione alla Polizia e poi ne ha descritto gli effetti: “È davvero insopportabile”

Il ministro della Sicurezza della provincia argentina di Córdoba, Juan Pablo Quinteros, ha provato su di sé un guanto elettrico, una sorta di taser che trasmette una scossa elettrica e consente di immobilizzare più facilmente i criminali con la promessa di non causare danni permanenti.

Il politico stava presentando la nuova dotazione destinata alle forze dell'ordine alla trasmissione El Show del Lagarto quando ha deciso di fare da cavia si per dimostrare il potere offensivo del guanto-taser, in grado di paralizzare una persona in pochi secondi, sia l'assenza di effetti a lungo termine. Il politico infatti poco dopo si è ripreso e ha ricominciato le sue abituali attività.

La scena però non è passata inosservata: è stata ripresa in diretta tv e ripostata anche sul profilo Instagram di Quinteros in un video diventato immediatamente virale. Nelle immagini si vede l'uomo mentre si appresta ad essere "colpito" dal guanto, per poi accasciarsi al suolo accompagnato dai militari al suo fianco che hanno impedito una caduta rovinosa.

Grazie alla performance di Quinteros, il prototipo del guanto è stato l'elemento più commentato dalla stampa, ma nella nuova dotazione della Polizia arrivano anche spray al peperoncino, cartucce per l'addestramento e vario altro materiale antisommossa.

Ai media locali Quinteros ha poi descritto l'esperienza: "È davvero insopportabile. L'avevo visto nei video, ma senti uno shock come se ti avessero colpito con 10.000 colpi in una volta sola". E ha aggiunto: "In questo momento ho ancora un leggero fastidio al braccio. È molto efficace".