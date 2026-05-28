Fugge dal furgone della polizia diretto in tribunale ma viene investito dal treno e muore: tragedia in Uk

Il 40enne proveniente dalla cella di detenzione della stazione di polizia era scappato dopo una colluttazione con agenti di custodia mentre il furgone era fermo nel traffico nell’Hertfordshire, in Inghilterra.

Un detenuto che veniva trasportato dalla cela di sicurezza al tribunale per un'udienza su un furgone della polizia è morto investito da un treno dopo essere fuggito dal mezzo di servizio scappando attraverso i binari. L'assurda tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Welwyn North, nell'Hertfordshire, in Inghilterra.

Il dramma si è consumato in pochi attimi intorno alle 9:30 di giovedì mattina. Secondo la polizia dell'Hertfordshire, l'uomo, un 40enne, si trovava su un furgone blindato che lo stava trasportando da una stazione di polizia al tribunale quando è riuscito a sopraffare uno degli agenti di custodia che erano con lui nel retro del mezzo e quindi ad aprire il portellone del furgone scappando.

Mentre gli agenti lanciavano perlustravano la zona e lanciavano l'allarme facendo scattare l'intervento dei colleghi e della polizia locale sul posto per ricercare il fuggitivo, alla stessa polizia è arrivata la segnalazione di un uomo appena investito da un treno presso la vicina stazione ferroviaria. Gli agenti quindi si sono precipitati sul posto rinvenendo in effetti l'uomo appena fuggito ferito mortalmente sui binari vicino alla stazione dove era appena passato un convoglio ferroviario. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti quindi anche i soccorsi medici con l'ambulanza ma per l'uomo investito purtroppo non c'era più nulla da fare i medici hanno solo potuto accertarmi il decesso.

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Una dichiarazione congiunta della polizia dell'Hertfordshire e della British Transport Police (BTP) spiega che il furgone per il trasporto detenuti proveniva dalla cella di detenzione della stazione di polizia di Stevenage ed era fermo nel traffico sull'autostrada A1(M) quando è avvenuto il fatto. All'interno del veicolo sarebbe nata una colluttazione tra il detenuto e gli agenti di custodia, due membri del personale incaricati del trasporti che sono rimasti feriti e sono stati poi presi in carico dai servizi sanitari per essere trasportati in ambulanza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La polizia dell'Hertfordshire ha segnalato l'incidente all'Ufficio indipendente per la condotta della polizia e preparato un fascicolo per il medico legale. Sul caso sono stati avviati comunque delle indagini per accertare appieno le circostanze dell'accaduto.