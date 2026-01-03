Esteri
video suggerito
video suggerito

Mezzi pubblici fermi, semafori disattivati e case senza riscaldamento: cosa sta succedendo a Berlino

A Berlino un incendio ai cavi elettrici ha paralizzato parte della città: sono fermi mezzi pubblici, sono disattivati i semafori e chiusi diversi esercizi commerciali.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Disagi a Berlino. Nella capitale tedesca un incendio ai cavi elettrici ha paralizzato parte della città. Si indaga su quello che sia accaduto ma i sospetti è che il rogo sia di "natura dolosa". Sono in corso le indagini della polizie e i tecnici stanno cercando di ripristinare il prima possibile la corrente. Al momento non è noto quando sarà possibile riattivare la fornitura di energia elettrica.

Dalle prime informazioni da Berlino, in città è il caos: sono fermi mezzi pubblici, sono disattivati i semafori e chiusi diversi esercizi commerciali. In molte case è sospeso anche il riscaldamento, un gravissimo disagio se si considera anche che Berlino oggi 3 gennaio è avvolta dalla neve.

Intanto l’azienda elettrica cittadina, Stromnetz Berlin, ha detto che sta facendo il possibile per ripristinare la corrente subito ma non si sa con esattezza quanto ci vorrà. Ad ora si sa che la causa di tutto è l'incendio causato in una linea elettrica sospesa sopra un canale: le fiamme hanno lasciato senza energia 50mila case e 2mila fra negozi e uffici. I quartieri coinvolti sono soprattutto i quartieri Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee e Lichterfelde.

Leggi anche
Cosa sta succedendo in Iran: le proteste contro il carovita riportano in piazza giovani, donne e lavoratori

Articolo in aggiornamento

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Gli Usa attaccano il Venezuela, bombe su Caracas. Trump: “Catturati Maduro e la moglie”
Ore d'ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas
“Aggressione militare degli USA”: cosa sta succedendo
USA-Venezuela: i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro
Venezuela, Porta (Pd): "Abbiamo condannato regime di Maduro, ma azione militare Usa è sbagliata e pericolosa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views