Maxi tamponamento in Cina, 200 veicoli coinvolti e almeno 1 morto: feriti intrappolati tra le lamiere Duecento automobili sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento nella città cinese di Zhengzhou, provocato probabilmente dalla nebbia: il bilancio provvisorio è di un morto, mentre numerosi feriti sono rimasti intrappolati nelle vetture.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter.

Almeno duecento automobili sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento verificatosi questa mattina nella città cinese di Zhengzhou. Come riporta l'emittente statale CCTV, la zona in quel momento era avvolta da una fitta nebbia, motivo per cui sarebbe accaduto l'incidente. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto.

Tanti i video circolati in rete che mostrano un miscuglio di lamiere di auto e camion che sono accartocciati e ammucchiati uno sopra l'altro sul ponte Zhengxin Huanghe. Molti dei feriti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli, mentre sul ponte sono accorsi in forze i vigili del fuoco, con molti mezzi. In particolare, questi ultimi hanno immediatamente inviato sul posto 11 autopompe e 66 uomini, secondo i media statali.

"È stato troppo spaventoso. Qui è pieno di gente qui, non credo che potremmo scendere a breve dal ponte", si sente un testimone oculare raccontare in un dei filmati su Weibo, piattaforma di social network cinese.

Al momento del tamponamento nella zona la visibilità era inferiore a 500 metri, ma in alcuni punti la nebbia impediva di vedere oltre i 200 metri, ha detto il servizio meteorologico. L'emittente CCTV ha riferito che le auto che viaggiavano in entrambe le direzioni sul ponte, che attraversa del fiume Giallo. La zona è stata in seguito chiusa al traffico per permettere alla forze dell'ordine di effettuarne la bonifica e la messa in sicurezza.