Mangia avanzi di cibo cinese, dopo qualche ora gli devono amputare dita di mani e piedi Il caso è stato descritto in un articolo del New England Journal of Medicine e riguarda uno studente 19enne dello Stato USA del Massachusetts.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo aver mangiato avanzi di pasta all'uovo, riso e pollo in un ristorante cinese negli USA, un diciannovenne è stato ricoverato in ospedale per insufficienza multiorganica e in seguito gli sono state amputate entrambe le gambe e tutte le dita. Come si legge in un rapporto del New England Journal of Medicine, lo studente di un college in Massachusetts ha lamentato dolore addominale e la sua pelle è diventata di una sfumatura viola. È stato quindi ricoverato in ospedale per "shock, insufficienza multiorgano ed eruzione cutanea" e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Ha quindi sofferto di problemi respiratori, pressione alta e vomito. Stando al rapporto, il 19enne studente "era complessivamente in buona salute e non aveva l'abitudine di bere alcolici e fumare".

Dopo ulteriori test, gli è stata diagnosticata "una malattia meningococcica porpora fulminante, che gli ha causato torcicollo, nausea, collasso respiratorio, shock e insufficienza organica", secondo il rapporto. La porpora fulminante è una rara complicanza che accompagna lo shock settico; è causata da batteri e porta sintomi come febbre improvvisa e vomito. I Centers for Disease and Control Prevention avvertono che può "portare alla morte in poche ore".

Nel corso della sua degenza in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate e ha sviluppato necrosi varie. A quel punto, secondo il rapporto, i medici hanno dovuto amputargli le gambe e le dita. Al ragazzo è stato inoltre applicato un pacemaker per 13 giorni per curare la sua disfunzione cardiaca.

Gli esperti hanno messo in guardia contro i pericoli legati alla conservazione impropria del riso avanzato perché prodotti come lo stesso riso e la pasta contengono un batterio chiamato Bacillus cereus. I batteri producono una tossina se riscaldati e lasciati fuori troppo a lungo, secondo il CDC. Nel 2008, un adolescente è morto nel sonno dopo aver mangiato della pasta avanzata che non era stata refrigerata in maniera adeguata, un caso riportato nel Journal of Clinical Microbiology.

Il team medico ha appreso che, sebbene lo studente del Massachusetts avesse ricevuto una prima dose del vaccino contro il meningococco, non aveva mai ricevuto il richiamo raccomandato. Anche il suo compagno di stanza ha mangiato il cibo avanzato e ha vomitato, ma non è stato mai in pericolo di vita.