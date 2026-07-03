Chi sono Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov, la coppia che ha scalato l’Empire State Building: rischiano 7 anni

Una proposta di matrimonio sulla cima dell’Empire State Building è finita con due arresti: Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov – 33 anni lei, 32 lui – hanno scalato l’antenna dopo aver passato la notte nascosta nel grattacielo e aver forzato una porta. Ora devono rispondere di effrazione e pericolo pubblico. “Era un messaggio d’amore”, dicono i loro avvocati, ma secondo i media USA rischiano fino a 7 anni.

Una proposta di matrimonio a quattrocento metri d’altezza, sulla cima dell’Empire State Building. Sembra la scena di un film, ma Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov l'hanno realizzata vero. Peccato che abbiano violato tutte le regole di sicurezza del celebre grattacielo di New York City. Per questo motivo la coppia russa – 33 anni lei, 32 lui – è stata arrestata e incriminata per diversi reati gravi, tra cui effrazione, pericolo per la pubblica incolumità e altri capi d’accusa.

La proposta di matrimonio sull'Empire State Building: chi sono Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov

Angelina Nikolau e Ivan Kuznetsov sono noti nel mondo dell’urban exploration per le loro scalate estreme e senza imbracature su grattacieli in varie parti del mondo. Sono protagonisti anche del documentario Netflix “Skywalkers: A Love Story” del 2024. Ivan (noto anche come Ivan Beerkus) e Angelina vivono nel New Jersey e hanno un seguito notevole sui social proprio per queste imprese spericolate.

Secondo quanto ricostruito, sarebbero riusciti a trascorrere la notte di martedì all’interno dell’edificio, nascondendosi dopo essere entrata con biglietti regolari. Mercoledì mattina, intorno alle 5, sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre passavano da un portello al 102° piano e raggiungevano l’antenna al 104° piano, forzando una porta di sicurezza con attrezzi.

Il momento clou ovviamente è arrivato in cima all'Empire: Ivan ha chiesto ad Angelina di sposarlo.

I due hanno anche srotolato uno striscione con una citazione di Jimi Hendrix:

Quando il potere dell’amore supera l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace".

Un gesto romantico finito però con l’intervento della polizia. Per permettere agli agenti di avvicinarsi in sicurezza è stato peraltro necessario spegnere l’antenna, che emette potenti segnali radio ad alta frequenza. I soccorritori hanno dovuto attendere circa trenta minuti prima di poterli raggiungere.

I due rischiano fino a 7 anni di carcere

Ieri la coppia è apparsa in tribunale a Manhattan. Niente carcere per il momento: il giudice ha disposto la libertà vigilata a basso livello. All’uscita sorridevano, si baciavano davanti ai fotografi e non nascondevano la felicità. "Amiamo New York", ha detto Ivan ai giornalisti.

L’avvocato difensore Jason Krinsky ha minimizzato le accuse, sostenendo che la Procura ha esagerato. "Questo era solo un messaggio d’amore", ha dichiarato. Ha aggiunto che un patteggiamento è possibile e che tra le preoccupazioni c’è anche il rischio di espulsione, sebbene la coppia si trovi legalmente negli Stati Uniti. Secondo CBS News rischiano fino a sette anni di carcere.

La prossima udienza è fissata per il 24 agosto.