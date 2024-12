video suggerito

Mangia arachidi e ha uno shock anafilattico, 19enne muore in videochiamata con la madre: tragedia in Turchia La famiglia di Idris Qayyum ha denunciato l’agenzia di viaggi Love Holidays per non aver comunicato correttamente al personale dell’albergo di Antalya (Turchia) le allergie alimentari del figlio 19enne, morto dopo aver mangiato gli arachidi contenuti in una torta ordinata per cena durante una vacanza nel giugno 2023. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Idris Qayyum

Idris Qayyum è morto sotto gli occhi della madre durante una videochiamata. Il giovane, originario della zona ovest di Londra, era in vacanza per la prima volta senza la famiglia ad Antalya, in Turchia. Il tutto è accaduto nel giugno del 2023 dopo una cena sulla terrazza panoramica dell'albergo nel quale il ragazzo alloggiava con un amico.

Il 19enne conviveva con una forte allergia agli arachidi e prima di cenare aveva chiesto tre volte allo staff del ristorante dell'albergo gli ingredienti contenuti in una torta che aveva ordinato. Il ragazzo aveva ripetuto la sua richiesta anche con l'ausilio di Google Translate. Poco dopo aver mangiato la torta, però, Idris aveva cominciato a sentirsi male e aveva videochiamato la madre per chiedere aiuto. Ayeshah Bathia ha visto il figlio morire davanti ai suoi occhi in circa 20 minuti.

A distanza di un anno, la famiglia di Idris ha avviato un'azione legale contro l'agenzia con la quale il 19enne aveva prenotato le sue vacanze, la Love Holidays, sostenendo che il tour operator e i fornitori non abbiamo trasmesso all'albergo le informazioni corrette sulle allergie alimentari della vittima, "Perderlo in circostanze nelle quali non abbiamo potuto aiutarlo è difficile da sopportare – ha raccontato la mamma a MailOnline -. Sappiamo che aveva fatto ogni sforzo per proteggersi da quello che invece poi è successo, questo rende le cose molto più difficili da gestire".

La donna ha ricordato di aver supplicato il personale dell'hotel di somministrare l'EpiPen al 19enne. "Non appena la telecamera si è girata per inquadrarlo, l'ho visto a terra – ha spiegato -. C'erano tre membri dello staff attorno a lui che cercavano di rianimarlo. Io ero angosciata, tutto quello che potevamo fare io e mia figlia era guardare quello che succedeva in videochiamata".

Secondo la famiglia del 19enne, il giovane sarebbe ancora vivo se il personale dell'albergo e quello dell'agenzia di viaggi avessero ricevuto la formazione adeguata per assisterlo. "La formazione su allergie e anafilassi è importante per tutto il personale – ha continuato la madre – ed è fondamentale etichettare correttamente gli alimenti con gli ingredienti. Non voglio che accada a nessun altro".

L'albergo dove si è verificata la tragedia non ha risposto alle domande fatte da MailOnline. "Idris aveva compiuto 19 anni due settimane prima di morire – ha ricordato la mamma- . Voleva andare all'università per studiare ingegneria".