Mamma va in crociera e lascia bimbi di 6 e 8 anni da soli a casa: "Ci controllava con la webcam" La 29enne Lakesha Woods Williams è stata rintracciata in crociera a Porto Rico, dopo che le autorità Usa erano intervenute nella sua abitazione di Houston, nello stato del Texas, su richiesta dei vicini di casa, trovando i piccoli da soli e abbandonati a se stessi.

A cura di Antonio Palma

Una nave da crociera

Una mamma statunitense di 29 anni è stata arrestata con l'accusa di abbandonano di minore dopo essere partita per una crociera di una settimana lasciando a casa da soli i suoi figlioletti piccoli, un bambino di 8 anni e una bimba di 6 anni. La 29enne Lakesha Woods Williams è stata rintracciata in crociera a Porto Rico, dopo che le autorità erano intervenute nella sua abitazione di Houston, nello stato del Texas, su richiesta dei vicini di casa, trovando i piccoli da soli e abbandonati a se stessi.

La donna è stata arrestata giovedì scorso e da allora è in prigione con un cauzione di 25mila dollari in atteso del processo. Secondo quanto ricostruito, a lanciare l'allarme sono stati i residenti del lussuoso condominio in cui vive la donna coi figli, dopo aver scoperto che i bimbi erano da soli. Secondo i documenti del tribunale, i vicini hanno dichiarato alla polizia che non è la prima volta che accadeva qualcosa del genere ma questa volta la donna si era assentata per almeno cinque giorni.

Gli agenti dell'ufficio di polizia del distretto cinque della contea di Harris sono andati nell'appartamento della 29ene per un controllo martedì scorso e hanno detto di aver trovato la casa in disordine, con puzza di urina e avanzi di cibo dappertutto. I piccoli, interpellati dagli agenti, hanno detto che non sapevano quando la loro mamma sarebbe tornata a casa.

Le autorità hanno riferito inoltre di aver trovato una webcam e un telefono cellulare che, secondo i bambini, la madre usava per controllarli a distanza. Quando gli agenti hanno contattato la 29enne, lei avrebbe cercato di ingannarli cambiando più volte versione su dove si trovasse. Una volta tornata a casa, è stata arrestata.

Dopo l'arresto, il tribunale le ha tolto i piccoli che sono ora sotto la custodia della sorella. Il magistrato ha emesso per lei un'ordinanza cautelare che le impedisce di comunicare o di stare vicino alla figlia e al figlio.