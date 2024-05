video suggerito

Mamma uccide a colpi di pistola figlia di 9 anni e annega quello di 2 poi confessa: arrestata 36enne in Usa Una donna di 36 anni, Ashley Parmeley, ha confessato alla polizia di Festus, in Missouri, USA, di aver ucciso la figlia di 9 anni a colpi di pistola e di aver annegato il figlio di 2. “È una tragedia per la nostra comunità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Tragedia familiare in Missouri, Stati Uniti, dove una donna di 36 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso i due figli, dopo che lei stessa si è presentata alla polizia di Festus, ieri pomeriggio, e ha confessato di aver sparato alla sua bambina di 9 anni e di aver annegato il figlio di due.

"È una tragedia per la nostra comunità", ha detto lo sceriffo della contea di Jefferson, Dave Marshak, durante una conferenza stampa tenuta dopo la confessione della donna, Ashley Parmeley. La bimba è stata trovata nell'auto della donna fuori dal dipartimento di polizia di Festus, con una ferita da arma da fuoco e posizionata sul sedile posteriore. Gli agenti hanno provato a rianimarla ma senza successo.

Quando Parmeley è arrivata alla stazione di polizia, secondo lo sceriffo, i suoi vestiti erano bagnati: ha detto che un incidente era avvenuto al Timber Creek Resort, a sud della cittadina, dove poi è stato trovato il bambino annegato. Non sono ancora chiare le cause degli omicidi. Per altro, a quanto hanno riportato i media locali, Parmeley sarebbe attualmente accusata solo in relazione alla morte del bambino, ma l'ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson afferma che intende chiedere ai pubblici ministeri della contea di St. Francois di accusarla anche in relazione alla morte della figlia.

Marshak ha aggiunto che un terzo minore, che era un membro della famiglia ma non figlio biologico della donna, è stato trovato sano e salvo. La 36enne è al momento detenuta nella prigione della contea di Jefferson. "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia delle vittime e a tutti i primi soccorritori che sono stati toccati da questa tragedia", ha aggiunto in una nota il dipartimento dello sceriffo.