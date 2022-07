Mamma 20enne uccisa in strada a colpi di pistola davanti alla figlioletta nel carrozzino, arrestato l’ex Azsia Johnson, mamma 20enne statunitense, uccisa in una strada dell’Upper East Side di New York mentre spingeva il carrozzino con la figlioletta all’interno.

A cura di Antonio Palma

Era in strada e stava spingendo il passeggino con all’interno la figlioletta di appena 3 mesi ma nemmeno questo ha fermato il killer che si è avvicinato e l’ha uccisa a sangue freddo a colpi di arma da fuoco, lasciandola cadavere.

Così è stata brutalmente assassinata Azsia Johnson, mamma 20enne statunitense trovata senza vita in una pozza di sangue mercoledì scorso in una strada dell'Upper East Side di New York.

Per la sua morte la polizia ha fermato e arrestato l’ex compagno e padre della bimba, il 22enne Isaac Argro, che ora è accusato di possesso illegale di arma e omicidio.

L’uomo si professa innocente ma era finito nel mirino della polizia di New York subito dopo la scoperta del cadavere mercoledì sera in quanto in passato già accusato dalla vittima di abusi e di averla perseguitata dopo la fine del loro rapporto.

Nel Capodanno scorso ad esempio la 20enne aveva riferito alla polizia che il suo ex l'aveva aggredita nella sua casa, nel Queens, mentre era incinta del figlio di sei mesi.

Come hanno raccontato i familiari, nonostante le sue paure, Johnson aveva detto ai parenti che aveva in programma di incontrare il padre della bambina mercoledì sera perché "si sentiva male" per il fatto che non fosse nella vita della figlia, hanno detto i parenti.

Proprio mentre si recava all’appuntamento, la giovane mamma è stata avvicinata da dietro e raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa sparato a bruciapelo che non le ha dato scampo.

I primi soccorritori hanno trovato la donna priva di sensi a terra sul marciapiede, l’hanno immediatamente portata d'urgenza al Metropolitan Hospital, dove però è stata dichiarata morta circa un'ora dopo.

La donna è stata uccisa davanti alla figlioletta che vista l’età forse non si è resa conto di nulla e fortunatamente non è rimasta ferita. Secondo la polizia, l'uomo che ha sparato, vestito con una felpa nera e pantaloni della tuta, è poi fuggito a piedi.