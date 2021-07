Avrebbe dovuto sposare la sua compagna di lunga data ed era tutto pronto per il loro sì quando un malore improvviso lo ha colpito proprio sull’altare uccidendolo pochi minuti prima del matrimonio. È la terribile storia di Paul Wynn, 57enne britannico morto venerdì scorso nei locali del municipio di Saltcoats, nell'Ayrshire, nella zona sud-occidentale della Scozia, dove la coppia aveva organizzato il matrimonio. L’uomo è si è sentito male proprio mentre la compagna veniva accompagnata lungo la navata dal loro figlio più grande figlio e, nonostante i disperati tentativi di salvarlo prima da parte dei presenti e poi dei sanitari, il 57enne è morto pochi minuti dopo lasciando la sua futura sposa con il cuore spezzato.

La coppia che stava insieme da oltre venti anni e aveva avuto anche cinque figli senza mai sposarsi, aveva organizzato il matrimonio in tutta fretta dopo la scoperta che il 57enne era malato di cancro in fase già avanzata. Una notizia improvvisa che aveva sconvolto la tranquillità famigliare e convinto i due al passo successivo. Erano passati però solo otto giorni da quando Paul aveva scoperto di avere il cancro e nulla lasciava presagire che non sarebbe arrivato all’altare anche se i medici gli avevano dato solo pochi mesi di vita perché il cancro al pancreas si era già diffuso al fegato e ai polmoni.

"Se avessi saputo che non avremmo avuto molto tempo, avrei cercato di organizzare il matrimonio prima , per l'inizio della settimana", ha dichiarato ai media locali la compagna Alison Wynn. La donna ha intuito che qualcosa non andava appena è arrivata al luogo del matrimonio, il compagno di una vita infatti non parlava, era immobile e assente: subito dopo è crollato a terra e ha perso i sensi senza più risvegliarsi.