La misteriosa malattia che la scorsa settimana ha colpito più di 600 persone nella città di Eluru, in India, ha finalmente una causa: gli scienziati infatti hanno trovato tracce di nichel in numerosi campioni di latte prelevati nella zona. Il metallo, abbinato al piombo, è stato rinvenuto anche nel sangue dei malati che una decina di giorni fa si sono riversati in massa negli ospedali riportando sintomi come come nausea, convulsioni e svenimenti. Una persona è morta il 7 dicembre e altre due hanno perso la vita nei giorni seguenti a causa di complicanze che secondo i medici sarebbero collegate alla "misteriosa malattia".

Ebbene, dopo attente indagini è stata scoperta l'origine del boom di ricoveri: tracce di nichel infatti sono state trovate in centinaia di campioni di latte analizzati: "È un fatto estremamente allarmante, quel metallo non dovrebbe essere presente nel latte", ha dichiarato ad Al Jazeera Avr Mohan, scienziato dell'All India Institute of Medical Sciences (AIIMS). Il ricercatore ha aggiunto che sono in corso ulteriori approfondimenti per scoprire come mai il nichel sia stato presente nel latte.

Inizialmente i medici sospettavano che la causa della misteriosa malattia potesse essere una contaminazione dell'acqua, ma le analisi su alcuni campioni non hanno rilevato la presenza di metalli. Gli esperti dell'AIIMS hanno quindi ipotizzato che la contaminazione possa essere stata causata da organoclorurati utilizzati come pesticidi o nella disinfestazione delle zanzare. "È una delle possibilità più realistiche", ha spiegato la dottoressa Geeta Prasadini, direttrice delle strutture di sanità pubblica nello stato di Andhra Pradesh.