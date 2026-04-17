Garlasco, una goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde: “L’aggressore conosceva la casa e cercava qualcosa”

L'assassino di Chiara Poggi dopo l'omicidio sarebbe entrato in cucina per cercare qualcosa e in quell'occasione sarebbe caduta una goccia di sangue della vittima dall'arma del delitto o da qualsiasi altro oggetto. Così i carabinieri nel 2007 hanno spiegato nella loro Bloodstain Pattern Analysis (BPA), che analizza le traiettorie degli schizzi di sangue, la traccia 61. In merito a questa nella prima relazione del Ris dopo il sopralluogo si legge: "Tampone effettuato su una traccia bruna, rinvenuta in cucina, sullo sportello del mobile sotto il microonde. È stato effettuato il combur test che ha fornito esito positivo".

In questi 19 anni ci si è chiesti come sia finito il sangue di Chiara Poggi in cucina, su quel particolare mobiletto. Il corpo era stato trovato sulle scale interne della villetta di Garlasco e le importanti macchie di sangue erano nel salotto. Perché allora quella goccia di sangue lì in cucina?

Stando a quanto spiegato da Fanpage.it da Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, "dopo l'omicidio l'assassino si è spostato in cucina forse per cercare un sacchetto dove mettere l'arma del delitto e in quel caso gli è caduta la goccia di sangue". Esattamente quello che dice la sentenza che ha condannato Stasi: "L'aggressore conosceva quella casa, come dimostrato anche dal percorso da lui successivamente effettuato all'interno dei locali: entrava nel bagno per lavarsi del sangue con cui si era sporcato, si portava poi in cucina, dove sostava brevemente (forse per cercare un sacchetto in cui occultare l'arma e altro), quindi usciva".

Nel dettaglio sulla traccia 61 è entrato anche Dario Redaelli, ex poliziotto e consulente dei Poggi, "Il Ris ha fatto un campionamento e un'analisi della traccia 61 e hanno identificato un solo profilo genetico che era quello di Chiara Poggi. Non era dunque una traccia mista. Dalla ricostruzione della BPA del 2007 si fa riferimento a quella traccia presupponendo che potrebbe essere una traccia ematica che si sarebbe staccata dall'arma ancora impugnata dall'assassino".

Per la difesa di Chiara Poggi comunque l'aggressione è iniziata già in cucina: "Più elementi ci consentono di ritenere che una fase aggressiva, e anche particolarmente violenta, era già avvenuta in cucina prima di continuare nel soggiorno. O almeno che la prima fase sia avvenuta tra la porta della cucina e il soggiorno, Chiara ha cercato una via di fuga. Tanto è vero che proprio lì è stato rinvenuto a terra il famoso portavasi d'ottone con piedistallo in ferro che è stato preso dentro ed è caduto durante l'aggressione".

E ancora: "I carabinieri hanno analizzato tutto di quella cucina, persino la tovaglia e un fazzoletto. C'erano solo le impronte di Chiara Poggi ed Alberto Stasi: le impronte dell'unico condannato sono state trovate solo sul cartone della pizza che lui e la fidanzata avevano mangiato la sera del 12 agosto. Così come le recenti analisi sulla spazzatura trovata in cucina hanno dato solo DNA di Chiara Poggi e Alberto Stasi".