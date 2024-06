video suggerito

Madre e figlio siciliani uccisi in Inghilterra: fermato il compagno della donna, è un loro compaesano Maria Nugara, 54 anni, e il figlio, Giuseppe Morreale, 29 anni, entrambi di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, sono stati trovati morti nella loro casa ad Ugley, in Inghilterra, a poco più di un’ora da Londra: per il delitto è stato fermato un loro compaesano, Calogero Ricotta, che secondo i media inglesi sarebbe il compagno della donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Morreale e Maria Nugara.

Duplice omicidio ad Ugley, in Inghilterra, a poco più di un'ora da Londra. Le vittime sono due cittadini di origine siciliana: si tratta di Maria Nugara, 54 anni, e del figlio, Giuseppe Morreale, 29 anni, entrambi di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Per il delitto è stato fermato un loro compaesano, Calogero Ricotta, costruttore di 63 anni, che, secondo quanto riferito dalla BBC, sarebbe il compagno della donna.

I corpi senza vita delle due vittime sono stati trovati martedì scorso, 28 maggio, nella loro abitazione di Cambridge Road. Dopo 48 ore di indagini, venerdì, la polizia dell'Essex è arrivata a Ricotta e lo ha accusato di lesioni e duplice omicidio. L'uomo dovrà comparire lunedì davanti alla corte di Chelmsford Crown.

I motivi che hanno portato al duplice omicidio sono al vaglio degli investigatori inglesi che stanno ricostruendo le ambientazioni della famiglia, i rapporti di amicizia e quelli lavorativi. Nessun altro dettaglio è stato reso noto dagli inquirenti. Nugara aveva tre figli ed era segretaria aziendale dell'impresa edile del compagno, denominata C.R Building Maintenance.

Linda Cooling, vicina di casa delle vittime, ha detto che quella di Maria e del presunto killer era una famiglia tranquilla che non aveva tanti rapporti con il quartiere e che allevavano animali. Avevano acquistato la casa nel 2005 per quasi 800mila sterline. Un altro vicino, parlando del duplice omicidio ha precisato che "è la prima volta che vediamo qualcosa di simile. È così scioccante. Lei era una donna adorabile, una mamma gentile". La detective Lydia George ha detto mercoledì sera, subito dopo il delitto: "I miei pensieri vanno ai cari delle due persone che sono state uccise a Ugley la scorsa notte. Sarà un momento difficile per loro e saranno supportati da ufficiali specializzati".