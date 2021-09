Macedonia, va a fuoco un ospedale per pazienti Covid: almeno 15 morti e 20 feriti Macedonia, sono almeno 15 le vittime accertate dopo l’incendio avvenuto in una struttura dedicata ai pazienti Covid a Tetovo. Altri 20 sarebbero invece i feriti. Secondo fonti governative e i vigili del fuoco intervenuti sul posto, il bilancio è destinato ad aumentare nelle prossime ore. Gli altri pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono almeno 15 le vittime dell'incendio che ha distrutto l'ospedale per i pazienti affetti da Covid-19 nella Macedonia del Nord. Il rogo è avvenuto vicino a una strada principale della città di Tetovo. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, spegnendo il rogo intorno alle 21.00 (ora locale). L'intervento per domare l'incendio è durato circa un'ora. Non è ancora chiaro quanti fossero i pazienti in cura nell'ospedale e quale sia stata la causa delle fiamme.

Il primo ministro Zoran Zaev ha definito quanto accaduto la scorsa notte "un tragico incidente" le cui dinamiche devono ancora essere chiarite. Sull'incendio è stata aperta un'indagine atta ad appurarne la dinamica. Per ora il ministro della Sanità Venko Filipce ha affermato che il numero delle vittime registrate (almeno 15) è destinato a salire ulteriormente. Diversi pazienti ricoverati sono stati trasportati d'urgenza presso un'altra struttura nella capitale Skopjie. "Questo è un giorno molto triste – ha scritto Filipce sui suoi canali social -. I medici lottano per salvare la vita alle persone rimaste ferite e per permettere agli altri pazienti illesi di essere ricoverati in altre strutture senza riportare danni.

Secondo le prime indiscrezioni, a scatenare il rogo sarebbe stata un'esplosione sulla quale ora indagano le forze dell'ordine. La struttura era stata costruita l'anno scorso esclusivamente per prendersi cura dei pazienti affetti da Covid-19. Si trattava, quindi, di un ospedale completamente nuovo tirato su dal nulla per far fronte ai 180.000 casi registrati nel Paese da inizio pandemia. Una situazione, quella riguardante il virus, resa ancora più drammatica dalla carenza di posti letto che in tutto il Paese è stata tamponata con la costruzione di strutture temporanee dedicate esclusivamente al Covid.