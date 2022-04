Lussemburgo, 46enne italiana Sonia Di Pinto rapinata e uccisa: il cadavere ritrovato in un scantinato Sarebbe rimasta vittima di una rapina finita male la 46enne Sonia Di Pinto, italiana residente in Lussemburgo da anni dove domenica mattina è stata trovata morta. Il cadavere era nel seminterrato del ristorante dove lavorava.

A cura di Chiara Ammendola

Sonia Di Pinto (Facebook)

Sarebbe rimasta vittima di una rapina la 46enne italiana Sonia Di Pinto trovata morta ieri mattina, il giorno di Pasqua, in Lussemburgo, nella capitale, dove viveva. Il suo cadavere era all'interno di uno scantinato poco distante dalla pizzeria dove Sonia lavorava in JF Kennedy Avenue, nel quartiere di Kirchberg: è stato ritrovato otto ore dopo la fine del suo turno quando il compagno, allarmato per il mancato rientro della donna, ha lanciato l'allarme.

Le notizie riportate dai media locali parlano di un rapina finita male, secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia infatti alla 46enne sarebbero stati portati via circa tremila euro. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare l'autore o gli autori del delitto. Secondo quanto riportato dal giornale locale Le Quotidien, la 46enne sarebbe stata colpita in testa con un corpo contundente. Il magistrato di turno, intervenuto sul luogo del ritrovamento del cadavere, ha comunque disposto l'autopsia che chiarirà le cause del decesso.

Intanto i genitori, che ieri hanno appreso la notizia dell'omicidio della figlia, hanno raggiunto Lussemburgo dove ad attenderli c'era Sauro Diogenici, compagno di Sonia, con la quale viveva a Esch -sur-Alzette. Incredulo in queste ore ha postato diversi ricordi su Facbook: “Non posso ancora crederci. Eravamo felici, mi hanno strappato l’anima, sei stata sempre la migliore tra noi due, non riesco ad accettarlo” – ha scritto in un breve post condividendo la foto di Sonia. La donna, originaria di Petacciato, in provincia di Campobasso, era da tempo emigrata in Lussemburgo.