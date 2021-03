Accarezzare per l’ultima volta uno dei “suoi” amati cavalli poliziotto, è il commovente ultimo desiderio coronato da Rita Meredith (nata Browning), prima poliziotta a cavallo del Regno Unito ora malata terminale di cancro e ricoverata in Australia. A realizzare il suo sogno l’impegno degli uomini della polizia a cavallo del Nuovo Galles del Sud, lo Stato dell'Australia sud-orientale, che l’hanno raggiunta nella casa di cura dove è ricoverata percorrendo oltre 160 chilometri per soddisfare la richiesta. Con l’aiuto del personale della struttura, la donna è stata accompagnata fuori sul proprio letto e ha potuto vedere e toccare i cavalli della polizia giunti appositamente per lei.

“È stata una giornata davvero bella e Rita sembrava essere felice che fossimo lì" ha raccontato un portavoce della polizia locale. “È stato incredibile e sono stato onorato di poterla incontrarla e di essere lì per lei. È stata un'esperienza straordinaria per entrambi” ha raccontato uno degli agenti. Alla signora Rita che oggi ha 75 anni, era entrata a far parte delle forze di polizia quando aveva appena 18 anni ed è stata la prima donna nel Regno Unito a prestare servizio nell'unità di polizia a cavallo due anni dopo. Una passione per i quadrupedi che le è rimata nel cuore anche quando ha lasciato il copro per andare in pensione.

Ai suoi amati cavalli la donna ha pensato anche in queste triste momento in cui le vengono somministrate solo cure palliative per un cancro in fase terminale. “Non riusciva a credere ai suoi occhi, non poteva credere che la polizia si fosse presa il tempo di guidare per cinque ore di andata e ritorno solo per farle vedere i cavalli", ha detto suo figlio, Robert Parnaby, al Daily Mail Australia. “Gli agenti sono stati incredibilmente pazienti, hanno risposto a tutte le nostre domande e hanno lasciato che Rita accarezzasse i cavalli e li nutrisse con le mele” ha aggiunto l’uomo, concludendo: “per lei non poteva esserci ultimo regalo più bello”,