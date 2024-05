video suggerito

L’operazione per salvarle la vita viene cancellata 5 volte: Sarah muore di tumore a 67 anni La drammatica storia della 67enne britannica Sarah Crowley. Avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico al Bristol Royal Infirmary dopo la scoperta di forma aggressiva di cancro agli occhi. Ma quell’operazione non è mai avvenuta. E la donna è morta nel maggio del 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Quell'intervento chirurgico le avrebbe potuto salvare la vita, ma è stata cancellata per ben cinque volte: la 67enne britannica Sarah Crowley è deceduta nel maggio 2023. Sua sorella Verity ora si sta chiede giustizia, evidenziando come il Bristol Royal Infirmary (BRI), l'ospedale dove avrebbe dovuto operarsi, "l'ha lasciata morire". La donna ha lanciato un appello durante una riunione pubblica del consiglio dello University Hospitals Bristol & Weston NHS Trust (UHBW) per evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.

Alla signora Crowley, di Yeovil, nel 2016 era stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro agli occhi chiamata melanoma maligno della coroide.

Avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico al BRI nell'agosto 2021 dopo che le scansioni avevano evidenziato che il cancro si era diffuso al fegato. Ma quell’operazione è stata cancellata. Lo stesso è avvenuto anche per le quattro successivamente programmate, tre delle quali dopo il suo ricovero.

In preda alla "disperazione" si è rivolta al Royal Free Hospital di Londra per farsi operare, ha sottolineato la sua famiglia.

Ulteriori esami hanno rivelato che il cancro si era diffuso e l'unica opzione era un trattamento chiamato chemiosaturazione, che non è finanziato dal servizio sanitario nazionale.

In un "tentativo disperato di sopravvivere almeno fino all'estate del 2023″, la signora Crowley ha optato per un trattamento chiamato immunoterapia, al quale era stata riluttante a sottoporsi a causa degli effetti collaterali. Ma la 67enne "non era abbastanza forte per sopportare tutto questo" ed è morta dopo il secondo ciclo di trattamento, ha detto sua sorella.

“Il vostro ospedale ha ammesso di aver fallito e ha ammesso di averla delusa" ha detto Verity davanti all’UHBW. “Avete detto che vi dispiaceva, ma non avete dato alcun peso a all'insopportabile, implacabile e crudele tortura mentale di una persona che semplicemente cercava di vivere". “L’angoscia vissuta da Sarah, suo marito e la sua famiglia è stata straziante ed era comunque evitabile se qualcuno si fosse preso la briga di far quello che doveva" ha aggiunto.

L'amministratore delegato ad interim dell'UHBW Stuart Walker ha elogiato la signora Tebby per la sua "riflessione estremamente onesta sull'esperienza della sua famiglia". "È importante aver ascoltato questa storia a nome dell'organizzazione e mi scuso con te per i ritardi nelle cure di tua sorella e per l'esperienza che ha vissuto", ha detto.