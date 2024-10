video suggerito

Londra, rissa in aereo tra due donne per un cappello con la scritta “Make America Great Again” Una 60enne e una 40enne che si stavano imbarcando su un volo British Airways diretto ad Austin, Texas, hanno iniziato a discutere animatamente; una delle due ha chiesto all’altra di togliersi “quel ridicolo berretto” con la scritta “Make America Great Again”. Entrambe sono state fatte scendere dal velivolo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le elezioni statunitensi stanno surriscaldando gli animi. Ne sanno qualcosa due donne che sono state invitate a scendere da un volo della British Airways all'aeroporto londinese di Heathrow per una lite scoppiata a causa di un cappello recante la scritta "Make America Great Again", lo storico slogan di Donald Trump.

Stando a quanto comunicato da alcuni testimoni una 60enne e una 40enne che si stavano imbarcando su un volo diretto ad Austin, Texas, hanno iniziato a discutere animatamente; una delle due ha chiesto all'altra di togliersi "quel ridicolo berretto" e la risposta non è tardata ad arrivare. Le due si sono dapprima insultate, poi sono passate alle "vie di fatto" e si sono picchiate tanto che il capitano ha dovuto chiedere l'immediato intervento della polizia affinché le passeggere venissero portate via. Il volo, la cui partenza era prevista per le 12.10, è decollato alle 14.11 senza le due donne a bordo.

Dopo essere scese, ciascuna delle due ha sporto denuncia per rissa contro l'altra. "Poco dopo le 12.45 di lunedì 28 ottobre la polizia di Heathrow è stata informata di un incidente che ha coinvolto due donne in attesa di salire a bordo di un aereo al Terminal 5", ha affermato la polizia in una dichiarazione. "Una donna sulla quarantina e una sulla sessantina hanno mosso controaccuse di rissa. Le indagini sono in corso". La British Airways ha dichiarato in una nota: "Ci siamo scusati con i nostri passeggeri per il ritardo e li abbiamo fatti ripartire il più rapidamente possibile".