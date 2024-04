video suggerito

Litiga con la moglie e uccide i figli di 3 anni e 20 mesi: poi tenta suicidio schiantandosi in auto I corpi dei piccoli di 3 anni e 20 mesi sono stati ritrovati nel bagagliaio di un'auto a Forges-les-Bains, nel dipartimento dell'Essonne, vicino a Parigi. Salva la moglie che si era rifugiata dalla sorella. L'uomo è ora in carcere: "Mi tradiva da sette anni" ha raccontato alla polizia.

A cura di Biagio Chiariello

Ha ucciso entrambi i figli al culmine di una lite con la moglie e poi ha tentato il suicidio schiantandosi con l'auto contro un albero. È accaduto a Forges-les-Bains, nel dipartimento dell'Essonne, non lontano da Parigi, dove un uomo è stato arrestato nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 aprile.

Intorno alle 23 di ieri sera, il sospettato è stato trasportato all'ospedale di Étampes dai servizi di emergenza dopo aver centrato un albero mentre era alla guida della sua auto. Sotto l'effetto dell'alcol e lievemente ferito, si è confidato con il personale infermieristico della struttura. A loro ha raccontato l'orrore appena commesso: "Ho ucciso i miei figli a coltellate, sono nel bagagliaio della mia macchina", parcheggiata vicino a un centro di riciclaggio situato non lontano dal luogo dell'incidente.

La polizia, avvisata dai medici, ha raggiunto l'auto e rinvenuto i due cadaveri dei piccoli di 3 anni e 20 mesi: presentavano ferite al collo e al petto. Alle forze dell'ordine, l'uomo ha poi spiegato: "Ho scoperto che mia moglie mi tradiva da sette anni". Questo il movente. La donna, madre dei piccoli, è stata trovata sana e salva a casa della sorella intorno alle 4.30.

I vicini parlano di una famiglia "molto discreta". Un’altra ha detto di “non aver sentito nulla ieri sera”, prima di aggiungere: “è scioccante. Ha ucciso i suoi stessi figli. Questa mattina c'era trambusto, sicuramente stavano arrivando i gendarmi. Non sono a conoscenza di alcun problema particolare nel nostro edificio. È una zona molto tranquilla".

L'uomo adesso è rinchiuso in carcere in attesa delle disposizioni della Procura di Evry sulla convalida dell'arresto. Sono in corso ricerche a Guyancourt (Yvelines) e a Élancourt sulla famiglia del sospettato.