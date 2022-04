Lite prima di postare le immagini hot, modella di OnlyFans uccide il fidanzato a coltellate in casa La 25enne statunitense è stata arrestata dalla polizia di Miami che sta indagando per determinare se fosse vittima di violenze e se abbia agito per legittima difesa.

A cura di Antonio Palma

Una furibonda lite in casa e poi le coltellate mortali al fidanzato, così la modella statunitense Courtney Clenney, conosciuta su OnlyFans e Instagram come Courtney Tailor, ha 4ucciso il suo fidanzato Christian Toby Obumseli, 27 anni, nel loro appartamento di Miami domenica scorsa. La 25enne è stata arrestata dalla polizia locale poco prima che venissero pubblicate altre immagini hot sui suoi profili social. Gli agenti erano accorsi su posto intorno alle 17 dopo una chiamata di emergenza da parte della stessa modella. Quando i primi soccorritori sono entrati nell’appartamento del condominio di lusso, il ragazzo giaceva a terra in una pozza di sangue.

Il 27enne è stato soccorso dai paramedici e trasportato d’urgenza in ospedale dove però è morto per le ferite riportate nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei medici. Gli agenti hanno affermato che l’aggressione mortale è stata causata da una lite domestica. "Sappiamo che c'è stato un alterco fisico tra loro prima che l’uomo fosse accoltellato", ha detto un portavoce del dipartimento di polizia di Miami. Secondo alcuni amici comuni della coppia, la violenza domestica era comune nella relazione tra Clenney e Obumseli. Anche i vicini hanno confermato ai media locali che la coppia aveva una lunga storia di controversie domestiche e che spesso la polizia locale accorreva sul posto.

Mentre era in stato di fermo Clenney ha minacciato di uccidersi tenendo comportamenti giudicati pericolosi così è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e ricoverata in una clinica psichiatrica in attesa di ulteriori sviluppi. Gli investigatori stanno indagando per determinare se Clenney fosse vittima di violenze e se abbia agito per legittima difesa.