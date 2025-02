L’Iran aumenta le scorte di uranio arricchito, l’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica: “Preoccupante”

video suggerito

Rafael Grossi, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Un nuovo rapporto confidenziale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), con sede a Vienna, afferma che all’8 febbraio l’Iran ha accumulato 274,8 chilogrammi di uranio arricchito al 60%. Si tratta di un aumento di 92,5 chilogrammi rispetto all’ultimo rapporto stilato a novembre.

“L’aumento significativo della produzione e dell’accumulo di uranio ad alto arricchimento da parte dell’Iran, l’unico Stato non dotato di armi nucleari a produrre tale materiale nucleare, è fonte di grave preoccupazione”, si legge nel rapporto.

Questo materiale infatti è a un breve passo tecnico dai livelli di arricchimento per armi del 90%. Come si legge in un rapporto dello scorso novembre, le scorte erano pari a 182,3 chilogrammi, mentre in agosto erano 164,7 chilogrammi.

Secondo l’AIEA, 42 chilogrammi di uranio arricchito al 60% sono teoricamente sufficienti per produrre una bomba atomica, se l’uranio dovesse ulteriormente essere arricchito al 90%.

Ieri, martedì 25 febbraio, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha escluso “negoziati diretti” con gli Stati Uniti sul programma nucleare nell’attuale contesto di “massima pressione” esercitata dal presidente Donald Trump.

Dopo il suo ritorno al potere a gennaio, il presidente Usa si è detto favorevole a dei negoziati con Teheran, ma allo stesso tempo ha rafforzato le sanzioni.

“Non negozieremo sotto la pressione di minacce e sanzioni. – ha detto Araghchi in occasione di un incontro a Teheran con il suo collega russo Sergej Lavrov – Nell’attuale situazione non c’è alcuna possibilità di negoziati diretti tra noi e gli Stati Uniti in tema di nucleare”.

Nel 2018 gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente dall’accordo internazionale sul programma nucleare iraniano, firmato tre anni prima all’epoca della presidenza di Barack Obama. L’accordo era stato firmato anche da Russia, Cina, Francia, Germania e Regno Unito.

In un gesto di ritorsione dopo il ritiro degli Stati Uniti, Teheran aveva rinnegato i suoi impegni e rilanciato il suo programma nucleare. L’Iran ha sempre sostenuto che il suo programma non ha scopi militari ma civili.